L’età avanza e il fisico sembra lasciarsi lentamente andare. Inutile girarci intorno: la perdita di tono è un fatto naturale, che di certo non contrasteremo mai senza cambiare le nostre abitudini. Spesso, arrivati a una certa età, ci si arrende credendo sia più semplice restare seduti sul divano che darsi da fare per raggiunger i nostri obiettivi. La pancia cresce giorno dopo giorno e noi ci giustifichiamo dicendo che “è l’età”. Ciò che può scuoterci è la consapevolezza che a qualunque età possiamo rimetterci in forma, basta sapere come fare. Se crediamo impossibile dimagrire dopo i 50 anni dobbiamo assolutamente provare questi 2 consigli che tonificano i muscoli e asciugano la pancia senza limiti d’età. Vediamo quali sono.

I due grandi errori che molti commettono: niente carboidrati o solo carboidrati

Quando si tratta di dimagrire il primo passo è adattare la dieta alle nostre esigenze. Seguendo una credenza tanto diffusa da essere diventata popolare, molti tendono a eliminare i carboidrati dai pasti, credendo faccia bene alla nostra forma. La realtà è che non è così. I carboidrati hanno effetti preziosi sul nostro organismo, specialmente la sera, quando influiscono sulla nostra serenità e sullo svolgimento naturale del ciclo del sonno. Altri, invece, benché stiano attenti l’80% delle volte, tendono a consumare spesso pasti interamente composti da carboidrati, come piatti di pasta senza secondo o la pizza. Questa abitudine è molto errata. Il consiglio, soprattutto dai 40 anni in su, è quello di abbinare sempre una fonte proteica ad ogni pasto. In questo modo possiamo foraggiare correttamente il tono muscolare.

L’allenamento con i pesi: l’età migliore per farlo è dopo i 50

Veniamo così al secondo prezioso step per rimettersi in forma: allenarsi con i pesi. Se crediamo impossibile dimagrire dopo i 50 anni dobbiamo assolutamente provare questi 2 consigli che tonificano i muscoli e asciugano la pancia senza limiti d’età. Dopo i 40 anni è fisiologico perdere tono muscolare, fino a 10 chili ogni decennio. Le conseguenze non sono da sottovalutare: meno muscoli significano pelle cadente e dolori articolari. L’invecchiamento del muscolo è contrastabile con l’allenamento con i sovraccarichi mirato all’ipertrofia. Un tasso adeguato di massa magra garantisce anche l’innalzamento del metabolismo basale, primo motore dello smaltimento del grasso addominale.

