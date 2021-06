Le verdure, soprattutto in questo periodo dell’anno, sono gli alimenti più presenti nelle nostre tavole. Le utilizziamo come condimento o come base per fantastiche ricette. Ma vanno sempre trattate con cura e grande attenzione per non perdere le loro proprietà nutritive e non rovinarle. Quindi evitiamo sempre questi 5 gravi errori quando cuciniamo le verdure e avremo sempre un condimento da far invidia agli chef stellati.

Gli errori nella preparazione e nella pulizia

I primi due errori che dobbiamo assolutamente evitare riguardano la preparazione e la pulizia delle verdure.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Mai tagliare i nostri preziosi alimenti molto tempo prima di mangiarli. Se li esponiamo al calore e all’aria potrebbero perdere moltissime delle loro proprietà nutrizionali. E se proprio dobbiamo aspettare condiamole con il limone per conservarle più a lungo ed evitare l’imbrunimento.

Delle verdure non si butta via niente. Le parti più dure e le foglie potrebbero tornarci utili per altre ricette come creme e zuppe. O anche per concimare l’orto e dare prezioso nutrimento ai nostri fiori.

Evitiamo sempre questi 5 gravi errori quando cuciniamo le verdure e avremo sempre un condimento da far invidia agli chef stellati: attenzione alla cottura

Facciamo molta attenzione anche al momento della cottura. Mai cuocere troppo le verdure e mai esagerare con sale e olio. Nel primo caso rischiamo di perdere gran parte del sapore. Nel secondo potremo mettere in pericolo consistenza e proprietà nutritive. Soprattutto se stiamo seguendo una dieta.

Se ne abbiamo la possibilità optiamo sempre per la cottura al vapore. La pentola tradizionale e il forno arrivano a temperature che molto spesso fanno evaporare buona parte delle vitamine della verdura. Il vapore è più “mite” con gli alimenti e soprattutto evita il contatto diretto con l’acqua.

L’ultimo errore da evitare è quello di gettare nello scarico l’acqua di cottura. Il liquido in cui abbiamo cotto le verdure mantiene il sapore e buona parte delle sostanze benefiche della verdura. Potremo riutilizzarlo in un secondo momento come base per un gustoso brodo vegetale o semplicemente come condimento per altre pietanze.