Un unico ingrediente è il protagonista di questi piatti saporiti con cui rimanere in forma ma con gusto. Si tratta del tonno, un alimento sempre molto versatile ed economico. La Redazione mostrerà che bastano del tonno in scatola e questi pochi ingredienti per realizzare 3 ricette leggere e strepitose con meno di 100 calorie. Si tratta di due varianti diverse di burger e una di crocchette light davvero gustose e croccanti. Ecco come procedere.

Ingredienti per il burger di tonno

160 grammi di tonno al naturale;

una fetta di pane precedentemente bagnato;

un cucchiaino di pan grattato;

spezie a piacere;

sale q.b..

Procedimento per il burger di tonno

Bastano del tonno in scatola e questi pochi ingredienti per realizzare 3 ricette leggere e strepitose con meno di 100 calorie. Per la prima ricetta occorrerà mescolare il tonno al naturale, il pane, sale e spezie e il pan grattato. Poi cuocere in padella per qualche minuto per lato e fino a doratura. Con queste dosi è possibile realizzare un burger di tonno che apporta solo 90 calorie.

Ingredienti per le crocchette di tonno e patate

300 grammi di patate bollite;

150 grammi di tonno al naturale;

100 grammi di yogurt greco;

40 grammi di pangrattato;

olio d’oliva q.b.

Procedimento per le crocchette

Per preparare le crocchette light di tonno e patate iniziare a mescolare le patate con il tonno. Aggiungere anche lo yogurt e il pangrattato. Aggiungere circa un cucchiaio d’olio o quanto basta per rendere l’impasto compatto e perfettamente lavorabile tra le mani. Poi cuocere in forno a 180 gradi per circa 10 o 15 minuti e fino a doratura. Ogni crocchetta ha all’incirca 60 calorie.

Ingredienti per il burger di tonno e patate

300 grammi di patate bollite;

100 grammi di tonno al naturale;

30 grammi di formaggio grattugiato;

60 grammi di pangrattato;

sale q.b.

Procedimento

Mescolare semplicemente tutti gli ingredienti fino a ottenere un impasto di consistenza collosa. Poi cuocere in padella per come descritto in precedenza per l’altra variante di burger. Esso apporta all’incirca 80 calorie per pezzo.

