Molte donne che si approcciano al mondo della palestra hanno obiettivi simili tra loro. Uno di questi è senza dubbio eliminare la cellulite. È altrettanto usuale condividere la credenza secondo cui la cellulite sia legata alla quantità di grasso corporeo. Per questo, al fine di eliminarla, si mettono in pratica allenamenti volti al dimagrimento come per esempio lunghe sedute cardio o esercizi svolti per molte ripetizioni con sovraccarico basso. Molti continuano a credere siano utili ma queste 2 attività ci fanno solo perdere tempo se il nostro scopo è eliminare la cellulite. Vediamo insieme perché.

Che cos’è la cellulite

La cellulite è senza dubbio uno degli inestetismi più diffusi tra le donne. Si presenta sotto forma di fossette irregolari (la tipica buccia d’arancia) che compaiono prevalentemente in zone come cosce, fianchi e glutei. Questa problematica interessa il tessuto adiposo, ma non dipende direttamente dalla quantità di adipe presente nel nostro corpo. Si tratta invece di un’infiammazione del tessuto grasso, causata da un’alterazione del microcircolo. Questo malfunzionamento provoca vari effetti, tra cui: la difficoltà a smaltire le tossine il rigonfiamento degli adipociti e l’irrigidimento del tessuto connettivale. Tutte queste problematiche non sono legate direttamente al dimagrimento.

Per quanto detto sinora, correre per ore su un tapis roulant o pedalare per chilometri sulla cyclette non ci aiuterà in alcun modo contro la cellulite. Lo stesso vale per circuiti con un altissimo numero di ripetizioni ma a carico basso se non nullo. Quello che invece dobbiamo fare è sfiammare l’adipe. Questo è possibile bevendo molta acqua e svolgendo una vita regolare (soprattutto sotto il profilo della dieta). L’allenamento consigliato è quello di forza con sovraccarichi allenanti (dal 70% in su del nostro massimale). In questo modo potremo lavorare sulla nostra ipertrofia muscolare, unico modo per ottenere l’effetto “sodo”, mentre il tessuto adiposo si sfiamma.

