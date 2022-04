Per colpa dell’inflazione, della crisi economica e delle tasse, sempre meno italiani riescono a condurre una vita agiata. Chi lavora soffre i salari più bassi d’Europa e chi è in pensione si trova spesso con l’acqua alla gola tra costi fissi e prezzi che aumentano. In particolare, chi, nonostante una vita di lavoro, prende meno di mille euro al mese fatica ad arrivare a fine mese. Basta che uno non possieda una casa di proprietà e la maggior parte delle entrate vanno via con l’affitto. Oggi vogliamo parlare di una meta gettonata per chi vuole trasferirsi all’estero e spendere meno soldi. Spiegheremo perché anche chi prende 700 euro al mese di pensione può vivere benissimo in questo luogo caldo con tutti i comfort del nostro Paese.

Quando si fatica a tirare avanti dopo una vita di sacrifici

Sempre più pensionati decidono di trasferirsi all’estero. Spesso questa è una scelta obbligata dalla congiuntura economica e dalla situazione finanziaria. Moltissimi pensionati italiani scelgono destinazioni vicine all’Italia, come il Portogallo, Malta e la Romania. Questi Paesi offrono un benessere europeo e prezzi più vantaggiosi. Oltre agli affitti inferiori, anche le spese accessorie sono più basse. Andare a mangiare al ristorante o concedersi una vacanza non sono più un lusso.

Se alcune zone dell’Europa mediterranea hanno assistito ad un’esplosione di migrazione della terza età, oggi vogliamo parlare di un luogo fuori dall’Europa.

Anche chi prende 700 euro al mese di pensione vive da principe in questa meta calda e amichevole a due passi dall’Italia

Attratti dal clima caldo e dal mare splendido, moltissimi italiani hanno iniziato a trasferirsi nel Nordafrica. In particolare, oggi vogliamo parlare di chi ha scelto come destinazione per la propria vecchiaia la costa marocchina. Questo angolo del Mondo gode di un clima caldo d’estate e di inverni miti, di un mare meraviglioso e di una popolazione locale accogliente. In particolare, una meta da valutare è la città di Essaouira, che si trova lungo la costa atlantica. Questa città è famosa per le sue attrazioni turistiche, i bar in riva al mare e il pesce ottimo.

Da sempre meta di un turismo internazionale, questa città costiera ha moltissimo da offrire e ci permette di spendere molto meno che in Italia. Con 200 euro al mese si riesce ad affittare un appartamento e si mangia al ristorante con dieci euro. Se prendiamo una pensione inferiore ai 700 euro potremo concederci tutti i lussi e i piaceri che in patria non potremo permetterci.

