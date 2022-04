Classe 1977, l’italianissima Samantha è nata a Milano ma è cresciuta in provincia di Trento. Capello corto, donna del fare, all’età di 17 anni è andata per la prima volta in volo in America per studiare presso l’High School di St. Paul nel Minnesota. Oggi vive a Colonia in Germania con il suo compagno e la loro figlia avuta all’età di quarant’anni. Alla piccola ha dato un nome arabo Kelsey Amal che significa «coraggio» e «speranza».

Nominata ambasciatrice Unicef, Samantha nella sua giovinezza ha frequentato la facoltà di Ingegneria Aerospaziale a Monaco di Baviera in Germania. L’orgoglio italiano è stata la prima donna dello Stivale a far parte del team dell’Agenzia Spaziale Europea. Inoltre è stata la presenza femminile unica in Europa per ore di permanenza nello Spazio. La sua prima missione nel 2014 è durata sette mesi.

Curiosità

Scopriamo chi è Samantha Cristoforetti nei suoi aspetti meno noti. La donna pare sia appassionata della serie di Star Trek. Inoltre attraverso i video che ha inviato al Mondo quando è stata in orbita, ha mostrato la sua passione per la cucina. E la capacità di riuscire a cucinare in assenza di gravità nonché a prepararsi il caffè espresso. Per i suoi fan si chiama AstroSam e i video che ha inviato mostrano il suo spirito gioioso e goliardico accanto alle alte competenze scientifiche che ne fanno un talento eccezionale. Quando non è nello Spazio, vive a Colonia con il suo compagno e sua figlia che tiene abbastanza lontana dalla ribalta pubblica.

Chi è Samantha Cristoforetti, l’astronauta italiana che in orbita cucina e prepara il caffè espresso

Stamane, AstroSam si è levata da terra all’interno del razzo di Space X Falcon 9. Si tratta di una nuova missione nell’ambito della NASA verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La partenza è avvenuta dal Kennedy Space Center in Florida quando in Italia erano le ore 9.52. Il viaggio durerà circa 16 ore e tutta la missione durerà circa sei mesi ed è stata denominata Minerva. Il nome sarebbe un omaggio a tutti quanti hanno reso possibile il volo dell’uomo nello Spazio. Inoltre, Minerva è anche il nome di una dea guerriera, forte e tenace. Come Samantha.

