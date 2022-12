Dopo un balzo come non si vedeva da oltre 2 anni, uno dei principali titoli del Ftse Mib potrebbe regalare un eccellente 2023. Stiamo parlando di ENEL che dopo un pessimo 2022 potrebbe essere sul punto di partire per un importate rialzo.

Le statistiche ci dicono che le quotazioni di ENEL mai nella loro storia avevano subito un ribasso così prolungato e profondo. Dai massimi del 2021, infatti, sono arrivate a perdere oltre il 50%. Questo ha fatto sì che dopo un 2021 chiuso al ribasso, anche il 2022 abbia continuato lungo questo binario.

Uno dei principali titoli del Ftse Mib che potrebbe sorprendere nel 2023

Mancano, però, ancora alcune settimane per cercare di ritornare in territorio positivo e recuperare la perdita di poco più il 20% che il titolo registra da inizio anno. Nonostante questo ribasso, però, ENEL si conferma uno dei principali titoli del Ftse Mib nell suo settore di riferimento. La sua performance, infatti, si colloca comunque davanti a titoli come IREN e HERA, ma dietro a Terna, l’unico con performance positiva da inizio anno.

Riuscirà ENEL a chiudere in territorio positivo l’anno in corso?

Per la prima volta dopo oltre un anno le quotazioni di ENEL hanno chiuso 8 settimane consecutive al rialzo che ha anche portato a un incrocio rialzista delle medie. Un chiaro segnale di forza, quindi, che, però, andrà confermato nel corso delle prossime settimane. Le ultime due volte, infatti, che il titolo ha registrato 8 settimane consecutive al rialzo è poi iniziata una discesa. Bisogna, quindi, essere prudenti e attendere conferme per non rimanere incastrati in posizioni contro la tendenza principale del mercato.

Purtroppo un sostegno in questo tentativo di recupero non potrà arrivare dai multipli di mercato. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, il titolo ENEL risulta essere sopravvalutato. Solo gli analisti sono positivi sul titolo. Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, infatti, il prezzo obiettivo medio di ENEL esprime una sottovalutazione del 35% circa. La dispersione tra le diverse indicazioni, infatti, è superiore al 20% e testimonia una importante divergenza di vedute tra i diversi analisti.