Il frigorifero è l’elettrodomestico che più richiede le nostre attenzioni. È la piccola casa fredda per conservare i cibi ed è meglio tenerla in ordine e ben pulita. Ecco allora un modo veramente geniale e naturale per pulire e igienizzare a fondo il frigorifero e profumarlo delicatamente.

Diamo spazio al frigo

A volte le nostre attenzioni si concentrano tutte sulla lavatrice, su come ottenere dei panni puliti e igienizzati. Tuttavia il frigorifero è forse l’elettrodomestici che richiede maggiormente la nostra attenzione. Molti dei nostri cibi preferiti si conservano lì dentro.

Certo pulire il frigo è un po’ più complicato, perché bisogna svuotarlo dei vari alimenti per poter lavorarci bene dentro. Tuttavia con un sistema naturale che si può preparare in casa senza sforzo, la cosa riuscirà non solo utile, ma anche piacevole.

Un modo veramente geniale e naturale per pulire e igienizzare a fondo il frigorifero e profumarlo delicatamente

Molto spesso per le pulizie casalinghe si utilizza qualche prodotto naturale che allo stesso tempo funziona sia come battericida igienizzante e anche come pulitore di macchie. Il re di questi prodotti è l’aceto, che ha un impiego quasi universale. Va bene anche per il frigo, solo che lascia un odore un po’ eccessivo.

Una soluzione ideale

Diamo allora questa soluzione che sicuramente attenua l’odore dell’aceto e in più aggiunge quella del limone e del rosmarino.

Procuriamoci un flacone a spruzzo nuovo o che non abbia contenuto soluzioni chimiche pericolose. Versiamo quattro cucchiai di aceto, riempiamo d’acqua e aggiungiamo la scorza gialla di un limone e due o tre rametti di rosmarino. Lasciamo una giornata in infusione e il giorno seguente è pronto per l’uso.

Si rimarrà colpiti da questa soluzione che oltre a pulire a fondo il frigorifero, lo igienizzerà per bene e soprattutto lascerà un profumo delicato, molto fresco come le temperature del nostro frigo. Il profumo del rosmarino e del limone aiuteranno a conservare meglio i vari alimenti perché ne allontaneranno le muffe. Un’idea molto adatta e veramente geniale per il nostro frigorifero.