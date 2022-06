Se carote e peperoni favorirebbero abbronzatura e tintarella pochi sanno che questo prezioso alimento sarebbe il migliore scudo difensivo contro i raggi ultravioletti

La frase tipica che pronunciano i nostri bambini quando siamo al mare o al lago è quella che ci riporta ad assomigliare a una lucertola. Mentre magari il papà corre dalle altalene ai campi di beach volley, la mamma se ne sta beatamente e meritatamente al sole. Dopo un anno di lavoro e di faccende di casa, il riposo della vacanza è tutto meritato. Ricordando però che gli esperti ci avvisano di quanto potrebbe essere pericoloso prendere il sole senza protezioni. A proposito di sole, per coloro che amano la tintarella, la tavola è un’alleata preziosa. Perché, come ricordano gli esperti, ci sarebbero alcuni alimenti, come carote e peperoni che favorirebbero la tintarella.

Grazie al betacarotene, quel famoso antiossidante che farebbe tanto bene alla salute della pelle e delle ossa. Ma, i raggi del sole, che sono sempre più forti, potrebbero trovare degli alleati anche nei pomodori, ricchi di licopene e in un alimento di cui tutti parlano per la linea. Se carote e peperoni favorirebbero abbronzatura e tintarella, non dimentichiamoci nemmeno di questi alimenti che proteggerebbero la nostra salute.

Sempre più presente sulle nostre tavole

L’alga spirulina sta diventando sempre più popolare anche in Italia. Soprattutto nelle pubblicità per dimagrire e smaltire grassi e tossine. Le sue origini sarebbero antichissime, nel senso che sarebbe stata usata addirittura dagli antichi Aztechi. Presente, infatti in molti laghi messicani, quest’alga, ricchissima di vitamine del gruppo B, sarebbe stata utilizzata anticamente come rimedio naturale contro le infezioni. Recenti studi medici e della scienza alimentare avrebbero confermato la bontà dell’alga spirulina nella lotta al colesterolo eccessivo. Sarebbe infatti stata riconosciuta la sua azione efficace nel contrastare i grassi presenti del sangue, con un’attività precisa di lotta ai grassi. Anche per questi motivi, ci sarebbero adesso in commercio molti integratori alimentari con la presenza dell’alga spirulina per fornire senso di sazietà.

Se carote e peperoni favorirebbero abbronzatura e tintarella pochi sanno che questo prezioso alimento sarebbe il migliore scudo difensivo contro i raggi ultravioletti

Ma quest’alga, al pari ad esempio dei frutti di bosco, conterrebbe anche un antiossidante, l’astaxantina, che sarebbe un vero e proprio scudo difensivo contro l’attacco delle radiazioni ultraviolette. Non c’è nulla di miracoloso in tutto questo, ma semplicemente la presenza di nutrienti naturali, come ci sarebbero ad esempio anche nel tè verde e in quello nero, ricchi di polifenoli. Quelle strutture e sostanze che la scienza riconoscerebbe come protettive nei confronti delle malattie della pelle.

