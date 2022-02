L’occhiale da sole, così come quello da vista, prima di essere esteticamente bello, dovrebbe essere pratico e funzionale. Soprattutto non arrecare danni alla vista e all’organismo. Molti pensano che un occhiale da sole low cost potrebbe al massimo creare qualche problemino agli occhi. Cosa che comunque non dovrebbe accadere. Ma secondo medici ed esperti, invece, sarebbero anche altre parti del corpo coinvolte in questo disagio.

Quanto potrebbero essere pericolosi gli occhiali low cost

Secondo alcune statistiche, ma anche a detta delle varie Unioni di consumatori, la maggior parte degli occhiali venduti per strada sarebbero nocivi. Per strada, intendiamo le rivendite spesso abusive, magari delle spiagge o delle piazze. Occhiali taroccati, magari anche bene, di griffe che costano un decimo ma ci esporrebbero a vari pericoli per la salute. Secondo gli oculisti portare troppo a lungo lenti da sole potrebbe condurci anche a:

congiuntiviti;

danni al cristallino;

problemi alla retina.

Oltre anche a dei forti mali di testa, che potrebbero poi sfociare in nausea e vomito, per l’esposizione ai raggi ultravioletti senza le dovute difese. Anzi, utilizzandone di non idonee.

Non farebbero solo male alla vista gli occhiali da sole low cost che secondo la scienza medica danneggerebbero altre parti del corpo

Ma all’appello di oculisti e ottici, potrebbero unirsi anche i dermatologi. Per un semplice ma chiaro motivo: quale sarebbe la provenienza del materiale della montatura? Senza un marchio di sicurezza, spesso contraffatto. Senza dei controlli sulla qualità del prodotto e senza la filiera dell’origine della materia, potremmo esporci a qualsiasi malattia della pelle. Dal semplice prurito a qualche manifestazione cutanea più grave.

Attenzione anche agli occhi dei nostri bambini

Se le lenti low cost farebbero male agli adulti, pensiamo agli occhi dei nostri bambini. Secondo i dati degli esperti, infatti, i raggi UV penetrerebbero in maniera massiccia negli occhi delicati dei bambini. Addirittura, nella fascia di età tra i 10 e i 14 anni, fino al 60% della potenza dei raggi filtrerebbe nella retina dei più giovani. Non farebbero solo male alla vista gli occhiali da sole low cost agli adulti, ma anche ai nostri figli. Ecco, perché un buon occhiale da sole certificato non è pubblicità, ma slogan di salute e sicurezza.

