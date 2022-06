La bella stagione porta con sé il caldo e le giornate serene. In questo periodo usciamo più spesso, oppure frequentiamo gli spazi esterni della nostra casa più volentieri. Purtroppo, primavera e aumento delle temperature preannunciano anche l’arrivo di alcuni esserini sgraditi.

Non è difficile notare, magari sotto il tetto di casa o vicino all’albero in giardino, qualche nido di api o vespe. Questi insetti potrebbero creare problemi ai padroni di casa e la convivenza non è affatto facile. Per questo vedremo un facile trucco casalingo per disfarcene, senza ovviamente far loro del male.

Metodi iniziali

Anche se è comprensibile il fastidio che possano procurare questi insetti, dovremmo evitare di ucciderli. Infatti rivestono un ruolo di grande importanza per tutto l’ecosistema. In particolare le api, che sono grandi impollinatrici e partecipano allo sviluppo di piante e fiori. Per questo le precauzioni che adottiamo dovrebbero solamente cercare di allontanarle dalla nostra abitazione.

Non a caso, il primo consiglio è quello di installare apposite zanzariere a ogni finestra. Inoltre accertiamoci che non vi siano fessure o spiragli nel muro che potrebbero diventare base per il nido. In tal caso, ripariamo tutto con dello stucco.

Per sbarazzarci di api e vespe potremmo anche partire dal giardinaggio. Piante come calendula, gelsomino e lavanda sono buoni repellenti naturali. Per non scordarci di alcune spezie amiche in questi casi, come pepe e cannella.

Infine, potrebbe risultare assai utile posizionare vicino agli ingressi di casa dei sacchetti contenenti canfora o naftalina. L’odore dovrebbe scoraggiare gli imenotteri ad avvicinarsi alla nostra abitazione, per andare a nidificare altrove.

Api e vespe si allontaneranno di colpo da casa con questa soluzione profumata che proteggerà giardini e balconi

Il rimedio naturale che consigliamo si affida principalmente al potere degli agrumi, che sono formidabili anche per allontanare i gatti randagi nei paraggi. Il loro aroma dovrebbe fare da barriera contro l’avanzata degli insetti e respingerli efficacemente.

Iniziamo procurandoci qualche limone o arancia, che taglieremo a metà. Separiamo con un coltello la polpa dalla buccia, incidendo i bordi. Proseguiamo praticando un foro all’esterno della scorza.

Come ultimo passo, facciamo passare una semplice candela all’interno delle due metà della buccia, ricomponendo l’agrume senza la polpa. Ora dobbiamo solo accendere lo stoppino e posizionare il rimedio nei punti d’interesse, così api e vespe si allontaneranno di colpo da casa.

