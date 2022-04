Se Cancro e Sagittario ritroveranno entusiasmo, fiumi di denaro e fortuna ecco invece quale Segno piangerà lacrime amare entro Pasqua

Pasqua si avvicina, e con essa un importante momento astrologico. Di solito, questi eventi sono accompagnati da grandi sconvolgimenti sia in negativo che in positivo. Nell’articolo di oggi i lettori potranno scoprire come, se Cancro e Sagittario ritroveranno entusiasmo, altri Segni dovranno stare molto attenti. E il superfavorito della settimana è proprio il Cancro.

Per i nati sotto questo segno si apre una fase dinamica e piena di dolci promesse. È il momento di lasciarsi alle spalle problemi familiari per vivere tutto con più leggerezza. Adesso è anche ora di organizzare un viaggio in un luogo caldo. In amore il rapporto di coppia rende soddisfatti e felici. Il partner riesce a risvegliare passioni ed emozioni da ogni torpore e a dare nuova linfa alle serate noiose. Le stelle saranno benevole con i single, li sosterranno anche nei frangenti più critici con i potenziali pretendenti. Sul lavoro spesso ci si fa prendere dallo stress, ma davanti a un obiettivo è molto difficile distrarre un Cancro. Concentrazione e obiettivi chiari saranno la loro forza. Gestendo al meglio le prossime attività non ci saranno rivali. Bisognerà però dosare bene la forza e l’energia che non sono infinite.

Come detto, anche il Capricorno, vive una fase molto esplosiva: soprattutto nell’attività professionale i nati sotto questo segno ritroveranno l’entusiasmo di un tempo. In amore è meglio non commettere passi falsi e restare sinceri. Nessuna novità per i single: è il momento di coltivare le amicizie e di prendersi cura di se stessi. La salute sarà al top per chi riuscirà a gestire al meglio le forze, con esperienza e intelligenza.

Chi invece vivrà giorni neri è il Toro. Nella vita di coppia sembrerà andare tutto storto. Mantenendo la calma e cercando il dialogo, però, si riuscirà a gestire al meglio questa situazione e a rafforzare ancor di più il rapporto con il partner. Meglio evitare di rivangare il passato. Neppure sul fronte investimenti ci sono aspetti positivi. I Pianeti non sono decisamente dalla parte di questo segno in questo periodo, ed è meglio attendere che gli Astri si assestino in futuro. È una buona idea, in questi giorni, approfittare per un corso di aggiornamento e per guardarsi intorno. I Toro si sentiranno parecchio scarichi, ma è solo un calo momentaneo prima di cominciare un tour de force per gli eventi futuri: il meglio deve ancora venire.

