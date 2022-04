Mercoledì 6 si sono conclusi i pagamenti delle pensioni di aprile, mese che ha segnato l’addio ai pagamenti anticipati. Per il rateo di maggio siamo ancora in attesa del calendario ufficiale, ma le riscossioni partiranno da lunedì 2. L’inizio dei pagamenti coinciderà sia per il canale Poste che per il canale bancario.

Infine ricordiamo che abbiamo già visto come calcolare gli aumenti 2022 su una pensione lorda annua di 25mila euro dopo la riforma IRPEF e le nuove detrazioni.

Oltre alle pensioni poi c’è molto altro da segnalare, anche solo con riferimento a questa settimana di aprile. Aggiorniamo la situazione, anticipando che è in arrivo il Bonus 100 euro tra i pagamenti INPS prima di Pasqua oltre ad altri benefici.

Un primo flusso dei pagamenti INPS della 2° settimana di aprile

Nel corso della Settimana Santa spiccano alcuni flussi di pagamento importanti e una data chiave, quella del 13 aprile.

Sul fronte INPS segnaliamo il pagamento dell’indennità di disoccupazione NASPI, competenza mese di marzo. A dire il vero le prime disposizioni si sono avute già in data venerdì 8 aprile. Altre sono attese oggi, lunedì 11, poi domani 12 e si andrà avanti nel corso della settimana. Al riguardo ricordiamo che non esiste un calendario fisso, poiché molto dipende dalla data della propria domanda.

Strettamente collegato alla NASPI troviamo il trattamento integrativo, il c.d. Bonus Renzi da 100 euro. Anche in questo caso il calendario è variabile, ma la bella notizia è che comunque si parte dal 13 e altre date sono già previste per il 15. Di norma il trattamento integrativo arriva intorno al 20 del mese.

In arrivo il Bonus 100 euro tra i pagamenti INPS prima di Pasqua e dal 13 corsa a chiedere il credito fino a 750 euro all’Agenzia delle Entrate

A ricordarci che si tratta di una settimana intensa di pagamenti ci pensano anche altre due misure, ossia l’AUU e il reddito (RdC) e la pensione di cittadinanza (PdC).

Per quel che riguarda l’assegno unico universale su domanda, il grosso dei pagamenti di competenza marzo è già archiviato. In settimana arriveranno le disposizioni residuali, in attesa degli assegni di competenza aprile. Quest’ultimi sono attesi dal 15 in poi, ma probabilmente il flusso partirà dopo Pasqua, nella seconda metà del mese.

Tuttavia, è importante sottolineare che INPS ha già stanato i primi casi di truffe sull’AUU, anche a prescindere dall’invio dell’ISEE.

Prima di Pasqua, invece, ecco le disposizioni su RdC e PdC. Venerdì dovrebbe arrivare la ricarica anticipata per chi ha rinnovato la domanda, attende arretrati o la prima ricarica in assoluto.

Inoltre, il grosso delle attenzioni è concentrato sulla prima ricarica in assoluto delle integrazioni AUU, competenza marzo. Salvo novità, esse sono attese il 15 (per gli addetti ai lavori, tra il 15 e il 19).

Il Bonus mobilità si potrà chiedere all’Agenzia delle Entrate

In chiusura, e sempre con riferimento a questa settimana, ricordiamo la data del 13 aprile per un altro Bonus. Si tratta del Bonus mobilità (o Bonus bici), un credito d’imposta fino a 750 euro da utilizzare in 3 annualità. Esso spetta a chi ha acquistato, tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, monopattini, bici, abbonamenti alla mobilità pubblica o spese di car sharing.

Il beneficio va chiesto all’Agenzia delle Entrate (e non all’INPS) fino al 13 maggio, accedendo al servizio web disponibile nell’area riservata del sito. Infine ricordiamo che il credito non è cumulabile con altri vantaggi fiscali aventi ad oggetto la stessa voce di spesa.

