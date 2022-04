Da dove cominciare le pulizie di Pasqua quando dobbiamo eliminare cattivi odori, spolverare le tapparelle e disinfettare materassi, vetro del forno e WC

Aspettiamo il fine settimana di Pasqua per goderci qualche giorno di riposo, ma le pulizie in questo periodo sono impegnative. L’arrivo della primavera comporta lavori domestici approfonditi. Dobbiamo eliminare i residui dell’inverno e gli ambienti hanno bisogno di una rinfrescata. Non dobbiamo disperare, il segreto sta nell’organizzazione e con pochi passi possiamo stabilire da dove cominciare le pulizie e programmarle al meglio.

Questione di organizzazione

Il primo passo è quello di stabilire in quali ore intendiamo sacrificarci. Le prime ore del mattino sono le migliori. È necessario eliminare i cattivi odori, quindi apriamo le finestre e facciamo circolare l’aria. Leviamo le lenzuola dal letto e giriamo il materasso utilizzando l’aspirapolvere invece di batterlo. Se abbiamo un pulitore a vapore, questo è una grande risorsa per eliminare acari, allergeni e insetti vari. Utilizzare il vapore sul materasso, sui vetri, su pavimenti e battiscopa ci fa risparmiare tantissimo tempo e ci permette di igienizzare in profondità. In cucina e in bagno non è sufficiente aprire le finestre. Utilizziamo il vapore per pulire gli infissi sia del bagno che della cucina, poi passiamo il mocio con acqua calda e aceto per sgrassare le tapparelle. Asciughiamo con l’aiuto dei panni in microfibra, che eliminano gli aloni.

Svuotiamo il mobile della cucina in cui conserviamo padelle e pentole, e disinfettiamo con detergenti biologici al limone oppure con prodotti naturali fatti da noi. Puliamo approfonditamente il mobile utilizzando il vapore e lo stesso prodotto impiegato per le padelle. Svuotiamo la dispensa in cui conserviamo il cibo e liberiamoci dei prodotti scaduti. Chiudiamo ermeticamente gli alimenti deperibili e riordiniamo. Questo è il periodo delle farfalline, quindi un olio essenziale alla menta, citronella o eucalipto le può tenere lontane, basta mettere qualche batuffolo di cotone imbevuto per ottenere un ottimo risultato.

Da dove cominciare le pulizie di Pasqua quando dobbiamo eliminare cattivi odori, pulire le tapparelle e disinfettare materassi, vetro del forno e wc

Dovrebbero essere necessarie alcune ore per queste faccende domestiche. Occupiamoci alla fine del forno, dei pavimenti e del WC. Per quanto riguarda il forno utilizzeremo aceto e sale, così oltre a igienizzare potremo ottenere un buon odore. Basta 1 bicchiere di aceto e 5 cucchiai di sale da mescolare e mettere in uno spruzzino. Spruzziamo il forno e lasciamo passare mezz’ora, poi risciacquiamo. Questo rimedio è utile anche per sgrassare il vetro. Se abbiamo la scopa elettrica, sarà un attimo occuparci dei pavimenti. Anche in questo caso possiamo procedere con una doppia azione. Utilizzare l’aspirapolvere per rimuovere la sporcizia e il vapore per igienizzare. In alternativa usiamo sempre acqua molto calda. L’acqua calda è utile anche per il WC, insieme al sale igienizza la struttura, mentre per avere la parte interna limpida e profumata ricorriamo ad acido citrico e detersivo per i piatti.

