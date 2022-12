Se avvertite segni di malessere o stanchezza attenzione ai valori di questa vitamina

A volte non si capiscono i motivi di stanchezza generale. Può essere causata anche da deficit vitaminici, per questo ne parleremo.

Quando mangiamo ci sono tanti elementi, all’interno degli alimenti, che sono utili per la nostra salute. Soprattutto quando decidiamo di intraprendere un piano alimentare equilibrato, facciamo una ricarica di vitamine, minerali e numerose proprietà nutritive eccellenti. Oggi parleremo di una vitamina in particolare che ritroviamo in tantissimi alimenti. La vitamina in questione è la B6.

Cos’è la vitamina B6

Rientra nella classe di vitamine idrosolubili. Non possono essere accumulate all’interno dell’organismo e devono essere assunte attraverso l’alimentazione. Proprio per questo motivo, se si mangia male si rischia di andare in deficit vitaminico, e a ciò consegue tutta una serie di sintomi che vedremo tra poco. Inoltre, c’è da specificare che è una vitamina che si degrada alle alte temperature.

Perché fa bene assumere questa vitamina

Questa è una vitamina che serve per la sintesi di amminoacidi, acidi grassi e zuccheri. Come possiamo vedere sono 3 cicli fondamentali per il nostro organismo. Senza questi non potremmo esistere. Infatti, serve proprio anche per mantenere intatte le funzioni cerebrali e prevenire l’invecchiamento cellulare.

Se avvertite segni di malessere o stanchezza controllate i valori della vitamina B6

Dunque, abbiamo compreso che la presenza della vitamina B6 è essenziale per il nostro organismo. Questo perché una sua carenza potrebbe anche essere la causa di alcuni malesseri. Ad esempio, carenza da vitamina B6 porta a:

debolezza;

apatia;

stanchezza sia fisica che mentale;

insonnia;

spasmi muscolari;

ritenzione idrica;

disturbi del sonno.

Tutte queste condizioni potrebbero essere molto fastidiose per l’organismo. In particolar modo se siamo soggetti abituati a svolgere tante cose durante il giorno, essere carenti di questa vitamina non ci aiuterebbe affatto. Tra l’altro, sembrerebbe utile anche per quanto riguarda la sindrome premestruale. Una volta che abbiamo conosciuto la sua importanza ma anche cosa significa essere in deficit di vitamina B6, andiamo a conoscere quali alimenti ne sono ricchi.

Alimenti che contengono la vitamina B6

Come abbiamo detto, sono diversi gli alimenti che hanno alte concentrazioni di vitamina B6. Possiamo fare una lista e parlarne. Tra i primi scegliamo l’avocado, ultimamente molto in voga soprattutto nella cucina asiatica. Può essere utilizzato all’interno di insalate oppure come merenda, è un alimento anche ricco di grassi. La vitamina B6 è ricca anche nei peperoni. Questi sono considerati tra gli alimenti con meno calorie e quindi anche molto consigliati nella dieta. Insieme a loro ci sono anche altre verdure. Ad esempio, spinaci, broccoli, carote, cime di rapa. Tra l’altro sono tutti alimenti che possiamo consumare in questi mesi invernali.

Uno degli alimenti anche consigliato se si è in deficit di vitamina B6 è il germe di grano. Viene utilizzato all’interno di yogurt o latte, adatto anche alla prima colazione. In vista del Capodanno potremmo utilizzare le lenticchie come fonte di vitamina B6, infatti anche questo legume è molto consigliato in caso di deficit vitaminico. Dunque, se avvertite segni di malessere o stanchezza in generale, bisogna tenere in considerazione anche questo aspetto importante per la nostra salute.