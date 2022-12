Non sai ancora cosa fare a Capodanno? Ci saranno concerti memorabili in 3 stupende piazze d’Italia

Ancora dubbi su come trascorrere il Capodanno? Queste 3 feste di piazza in giro per l’Italia ci garantiranno un ultimo dell’anno coi fiocchi tra canzoni e balli.

La musica è una delle compagne più fedeli della nostra vita. Ognuno di noi ha una canzone a cui è particolarmente affezionato, che lo emoziona e che gli fa rivivere ricordi della propria vita.

Momenti belli, brutti, vittorie e sconfitte che abbiamo vissuto, sono tutte legate a una melodia. E, visto che tra i giorni di festa più importanti delle nostre vite c’è Capodanno, perché non festeggiare anche quello in musica?

Devono aver pensato la stessa cosa i sindaci di 3 città italiane, che, quest’anno, ospiteranno dei bellissimi concerti nelle piazze maggiori. La sera del 31 dicembre ecco dove potremo scatenarci a ritmo di musica divertendoci fino a notte inoltrata.

Non sai ancora cosa fare a Capodanno? Partecipare a questi 3 concerti in giro per l’Italia sarà una delle esperienze più divertenti

Partiamo da una delle regioni più autentiche d’Italia, che vanta una cucina ricca e gustosissima. Stiamo parlando dell’Emilia-Romagna, patria dello gnocco fritto e terra Natale di artisti come Lucio Dalla e Cesare Cremonini.

È proprio nel capoluogo regionale, ovvero la magnifica Bologna, che si terrà un bellissimo spettacolo nella serata del 31 dicembre. L’appuntamento è in Piazza Maggiore, dove anche quest’anno ci sarà il rogo del Vecchione. In sostanza, si tratta di un fantoccio molto alto, rappresentate il vecchio anno, che inizierà a bruciare proprio a mezzanotte.

Ad accompagnare il tutto ci sarà della fantastica musica, che ripercorrerà la storia del pop degli ultimi 50 anni.

La meravigliosa Sardegna, bella non solo d’estate

La Sardegna è un vero e proprio scrigno di luoghi meravigliosi, e non ci riferiamo solo ai più famosi, ma anche a quelli meno conosciuti. Se arrivi in Sardegna per la prima volta, però, non potrai non visitare Olbia, una delle mete più gettonate in assoluto.

Antiche mura, musei, acquedotti romani, nuraghe e tanto altro ancora è ciò che ci troveremo davanti quando visiteremo Olbia. Ed è proprio qui che tutti si potranno scatenare sulle note delle canzoni più famose di Emma Marrone! La cantante salentina, infatti, si esibirà con la sua musica, e darà così il benvenuto al nuovo anno.

Anche questa volta, però, l’amministrazione comunale ha emesso delle restrizioni per evitare disordini tra la folla, a causa dei festeggiamenti.

Per garantire la sicurezza, infatti, saranno vietati i classici botti di Capodanno e le bevande d’asporto. In compenso, però, si potranno prolungare i festeggiamenti fino a tarda notte, diversamente dagli altri giorni dell’anno.

Divertimento assicurato anche a Cattolica

Se non sai ancora cosa fare a Capodanno, un bel giro a Cattolica potrebbe fare proprio al tuo caso! Il 31 dicembre, in piazza Roosevelt, si terrà il tradizionale concerto di Capodanno. Un vero e proprio party fino alle prime luci dell’alba, che ci farà ballare, cantare e divertire, per una serata che si preannuncia davvero memorabile.

Cattolica è sicuramente una città adatta per ragazzi, famiglie e persone di tutte le età. In zona sarà possibile anche prenotare un cenone di fine anno, in uno dei tanti hotel e alberghi presenti sul posto.