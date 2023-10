Se avanza la zucca ecco una ricetta antispreco per la domenica. Costa meno dell’arrosto e fai un figurone

Portare a tavola piatti sempre appetitosi a volte è difficile. Si possono avere periodi in cui si hanno meno soldi oppure poca fantasia. Per la domenica si tende di solito a cuocere il classico secondo di carne. Potremmo provare una ricetta vegetariana utilizzando della zucca avanzata e poco altro. Risparmieremo e mangeremo qualcosa di gustoso. Ecco come.

Tra i prodotti dell’orto più versatili in cucina abbiamo la zucca. La troviamo dal fruttivendolo e nei supermercati soprattutto in autunno.

Forse presi dall’entusiasmo compriamo una bella zucca tonda, ma ne cuciniamo poca. A volte manca il tempo o la fantasia e ne avanza. Con questo buon prodotto potremmo preparare tante ricette saporite. La classica vellutata potremmo alternarla al risotto con la zucca. Si può sfruttare la polpa pure per i famosi tortelli mantovani e molto altro.

Quando ne cuociamo troppa e ne rimane, potrebbe venirci in soccorso una ricetta sfiziosa. Si può portare in tavola ad esempio la domenica, per un pranzo autunnale diverso. Invece del solito secondo di carne o di pesce, risparmiamo dei soldi ed evitiamo lo spreco alimentare.

Se avanza la zucca ecco una ricetta antispreco ed economica

Un bel taglio di carne per arrosto potrebbe costarci caro, anche sui 20 euro al kg. È un’ottima idea per un secondo, eppure in alcuni periodi è una spesa da rinviare. Proviamo quindi una semplice ricetta vegetariana. Un kg di zucca si può trovare a volte a partire da 2 euro al kg. Il costo dipende dalla varietà e dalla stagionalità.

Per preparare un polpettone alternativo occorrono:

700 g di zucca Delica;

350 g di patate;

200 g di funghi champignon;

150 g di scamorza;

un uovo;

2 cucchiai di Parmigiano Reggiano grattugiato;

3 cucchiai di pangrattato;

olio extravergine d’oliva;

timo, noce moscata;

sale, pepe.

Far bollire le patate in un tegame con acqua abbondante. Poi sbucciarle e schiacciarle. Prendiamo la zucca. Se abbiamo la polpa già cotta, uniamola alle patate lesse e mescoliamo bene. Altrimenti potremmo cuocerla a fette in forno a 160 gradi per poco più di 30 minuti. Poi togliamo la scorza e frulliamo o schiacciamola con una forchetta.

Come procedere

Puliamo i funghi e affettiamoli. Ora riscaldiamo un po’ di olio in padella, versiamo gli champignon e saliamo. Se si preferisce, si può prima fare dorare uno spicchio d’aglio, da togliere e fine cottura. Nell’attesa, aggiungere nella ciotola dove abbiamo messo zucca e patate il pangrattato, il Parmigiano e l’uovo. Mescoliamo, uniamo sale, pepe, una grattugiata di noce moscata e del timo. Copriamo con un piatto o della pellicola e conserviamo in frigorifero. Quando i funghi sono cotti, prendiamo la purea e versiamola su un foglio di carta forno. Mettiamo al centro gli champignon, della scamorza a cubetti e poi di nuovo i funghi. Copriamo con altra purea e diamo la forma di polpettone. Sistemiamolo con la carta forno in una teglia, preferibilmente da plumcake. Versiamo un filo d’olio e spolveriamo la superficie con pangrattato. Cuociamo in forno per 40 minuti a 180 gradi.

