3 ricette con 1 euro a porzione con pane raffermo e altro per pranzo e cena economici e gustosi

Quando dobbiamo andare a fare la spesa di solito scriviamo su un foglio o su un blocco note dello smartphone ciò che ci serve. In certi periodi abbiamo a disposizione meno soldi da spendere. Bisogna pur portare in tavola qualcosa di buono e allora ci possono ispirare delle ricette semplici della cucina povera di una volta. Eccone alcune.

Quando cuciniamo per noi o per amici e parenti possiamo a volte sbizzarrirci. Se a casa abbiamo molti prodotti, frutta e verdura, del pesce o della carne, cucineremo piatti deliziosi. Ci possono essere dei giorni o mesi in cui però nel portafogli e in banca gli euro scarseggiano. L’inventiva e l’uso di alcuni alimenti selezionati potrebbero venire in soccorso.

3 ricette con 1 euro a porzione con pane raffermo o legumi

Gran parte della popolazione italiana ha origini umili. Un tempo ci si nutriva con poco cibo, ma la qualità era ben diversa. Si impastava a casa il pane, spesso si aveva un orto o una campagna da dove provenivano insalate, zucchine, cavoli e alcuni frutti. I tempi cambiano e di solito andiamo a fare la spesa al supermercato o in mercatini settimanali.

Per preparare un pasto povero spendendo pochi soldi ci sono ricette classiche da eseguire. Prendiamo ad esempio i legumi, saziano e sono nutrienti. Per fare la pasta e ceci risparmiando tempi di cottura e ore di ammollo, potremmo comprare quei legumi precotti. In una padella soffriggiamo uno spicchio d’aglio con del rosmarino, sale e pepe. Aggiungiamo un cucchiaino di concentrato di pomodoro, un po’ di ceci precotti e lavati e alcuni frullati. Ora versiamo acqua, mezzo dado e dopo qualche minuto la pasta. Lasciamo cuocere e serviamo.

Un piatto economico della tradizione

Un altro modo per risparmiare in cucina è quello di riciclare avanzi e il pane di alcuni giorni.

In questo caso potremmo fare una panzanella, piatto tipico della Toscana. Affettiamo del pane raffermo preferibilmente senza sale e formiamo dei dadini. Bagniamo con aceto e acqua, mescoliamo e aggiungiamo basilico, cetrioli, anelli di cipolle, olio e sale. Infine, mettiamo dei pezzetti di pomodoro. In alternativa, possiamo condire la panzanella con ciò che ci piace e che abbiamo a disposizione per fare una ricetta svuota frigo evitando sprechi.

La pappa toscana

Infine, un altro piatto della tradizione toscana ormai conosciuto ovunque è la pappa con il pomodoro. Anche in questo caso, usiamo del pane raffermo senza sale. Rosoliamo degli spicchi d’aglio nell’olio in un tegame, magari di coccio. Poi mettiamo dei pomodori pelati, basilico, sale e pepe. Togliamo l’aglio a metà cottura, aggiungiamo le fette di pane e del brodo vegetale. Mettiamo altro basilico e alcuni cucchiai di passata di pomodoro. Mescoliamo e spegniamo dopo 10 minuti. Lasciamo riposare la pappa almeno 30 minuti, girandola ogni tanto, e serviamo.

Ecco quindi 3 ricette con 1 euro a porzione con pane raffermo oppure i ceci. Sono piatti semplici, economici e gustosi.