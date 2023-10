2 viaggi da fare in autunno e inverno alla scoperta di Praga e Bratislava, ecco quanto si spende

Autunno e inverno sono stagioni perfette per viaggiare. Andiamo alla scoperta di Praga e Bratislava. Due mete che, se visitate durante la settimana, ci costeranno veramente pochi soldi.

L’autunno è il periodo ideale per partire alla scoperta di nuove avventure. Che sia in Europa o in Italia non dovremmo far altro che prenotare e partire. Non mancano, infatti, le offerte per chi ha la possibilità di prendere dei giorni di ferie in questo periodo. Chi riuscirà ad organizzarsi, infatti, potrà partire durante la settimana spendendo pochi soldi per il volo ma anche per l’albergo. Tra i luoghi più belli che potremmo visitare anche in autunno troviamo Praga e Bratislava. Due città relativamente vicine all’Italia facilmente raggiungibili con un breve volo dai maggiori aeroporti italiani. Oggi si cercherà di capire come raggiungere queste due città, le attrazioni principali da non perdere e, soprattutto, eventuali costi da sostenere.

Indice dei contenuti 2 viaggi da fare in autunno e inverno alla scoperta di Praga e Bratislava

La prima meta che si prenderà in considerazione è la capitale boema Praga. Tra le attrazioni maggiori troviamo dei monumenti davvero iconici. Tra questi la Piazza della Città Vecchia ma anche il Duomo e il Castello di Praga oltre al famosissimo Ponte Carlo. Il Castello di Praga potrebbe essere il punto di partenza di un viaggio a Praga, meraviglioso e fiabesco poco lontano dalla Cattedrale di San Vito di architettura gotica. Oltre a questo, sempre in zona, da non perdere la pinacoteca e i giardini. Nella città vecchia molto interessante l’orologio astronomico e la sinagoga nuova. Quanto ci costerà andare a Praga? I voli da Milano dal 4 al 7 dicembre ci costeranno 44 euro a/r e l’albergo dai 100 euro in su.

Bratislava

La seconda città di cui si tratterà, poi, è Bratislava. L’ingresso alla cittá vecchia dalla porta di San Michele. Il Palazzo Primaziale di Bratislava è uno dei gioielli architettonici di questa cittá. Dalla Piazza Principale si potrà vedere la Torre del vecchio municipio. Tra le architetture religiose più interessanti di Bratislava il Duomo di San Martino ma anche il Castello di Bratislava. Edificio situato sul Danubio in posizione davvero scenografica. Tra modernità e antichità troviamo il ponte Novy Most all’interno del quale troveremo bar e ristoranti. Arrivare a Bratislava da Milano dal 4 al 9 dicembre ci costerà 45 euro a/r e, per quanto riguarda gli alberghi, da 168 euro in su per 5 notti. 2 viaggi da fare in autunno e inverno alla scoperta di Praga e Bratislava.

