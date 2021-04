I telefoni cellulari spesso fanno i capricci, e tra le componenti che hanno più probabilità di funzionare male o rompersi c’è sicuramente la batteria.

Tutti sappiamo che dopo qualche mese di utilizzo la batteria dei telefoni tende a rovinarsi e a non funzionare più bene come una volta. Il telefono si carica più lentamente e non tiene bene la carica, a volte addirittura spegnendosi senza preavviso a metà giornata.

Viene spontaneo chiedersi, dunque, se non sia stato un nostro errore a danneggiare la batteria. Molti consigliano di non staccare mai il telefono dalla carica prima che la batteria abbia raggiunto il 100%.

È un consiglio da seguire oppure si tratta di una sorta di ‘superstizione tecnologica’? Ma è vero che il telefono si rovina se lo stacchiamo dalla corrente quando non è ancora al 100%?

Non è vero che si rovina se la carica non è completa

Se siamo tra quelli che pensano che il telefono vada sempre lasciato in carica fino al completamento, e che staccarlo prematuramente rovini la batteria, probabilmente rimarremo stupiti dalla risposta.

Ma è vero che il telefono si rovina se lo stacchiamo dalla corrente quando non è ancora al 100%? La risposta è no, non è vero.

Le moderne batterie agli ioni di litio, infatti, non si rovinano anche quando interrompiamo prematuramente la carica.

Non ha importanza, dunque, se stacchiamo il telefono quando non è ancora completamente carico. Ma questo non significa che non ci siano altri modi di danneggiare la batteria.

Le batterie si rovinano nel tempo

Le batterie dei telefoni sono destinate comunque a perdere capacità a causa dell’uso continuo che ne facciamo. Dopo qualche mese di utilizzo intenso, di solito le batterie scendono a circa l’80% della loro capacità iniziale, e prima o poi vanno sostituite.

Ma questo non significa che non dobbiamo prendercene cura, ad esempio evitando di sottoporle a sbalzi di temperatura.

Se abbiamo il sospetto che la nostra batteria stia ormai perdendo colpi, ecco il test semplicissimo per capire se la batteria dello smartphone è ormai rovinata.