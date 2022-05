Il carattere delle persone è spesso difficile da decifrare. Proprio per questo motivo la scienza si impegna ogni giorno per riconoscere i tratti distintivi della personalità. Ma, soprattutto, per trovare degli schemi di comportamento ricorrenti che facciano luce sul meraviglioso mistero che è la mente umana. Ad esempio, alcune ricerche hanno provato a scoprire le abitudini e il carattere dei geni della nostra era. Un’altra, molto recente, dell’Università di Munster, ha invece tentato di far luce sulla personalità dei milionari. I risultati sono decisamente curiosi e interessanti, anche se per forza di cose non possono avere pretesa di scientificità oggettiva. Proviamo ad approfondire e controlliamo se abbiamo uno di questi tratti del carattere. Potremmo essere destinati a fare un mucchio di soldi.

La ricerca dell’Università di Munster

Alcuni studiosi di psicologia e sociologia dell’Università tedesca di Munster hanno provato ad analizzare le caratteristiche caratteriali comuni di alcuni milionari. Soprattutto di quelli che hanno creato la propria fortuna dal nulla e piano piano si sono affermati come riferimenti per la società.

I test effettuati dai ricercatori si sono concentrati sul carattere di circa 20mila persone. Di queste, un migliaio avevano un patrimonio personale superiore al milione di euro. Quello che è emerso è che i cosiddetti “self-made man” potrebbero avere 5 tratti della personalità in comune.

È il momento di scoprire se li abbiamo anche noi.

Apertura mentale e stabilità emotiva

Essere aperti mentalmente ed essere in grado di gestire con coscienza la sfera emotiva sembrano essere tratti comuni nei milionari. Chi ha costruito da solo la propria fortuna l’ha fatto aprendosi alle esperienze nuove e allo stesso tempo non si è lasciato travolgere da esse.

Se abbiamo uno di questi tratti del carattere forse siamo destinati a fare un sacco di soldi

Un’altra delle caratteristiche tipiche di chi si è fatto da sé è la coscienziosità. I milionari sembrano più efficienti e organizzati rispetto alla media. E allo stesso tempo sono accurati e molto sistematici nel lavoro. Molto probabilmente non sono nati sotto uno dei segni zodiacali più inaffidabili dello zodiaco.

Gli ultimi due tratti della personalità in questione sono la capacità di tollerare il rischio e l’estroversione. Se la prima sembra quasi scontata per chi decide di partire da 0, la seconda è forse più inaspettata. Le persone più ricche sembrano infatti più aperte al dialogo e più propense a creare rapporti costruttivi con gli altri.

Una ricerca che non ha basi dimostrabili in senso stretto, ma che si rivela estremamente interessante a livello sociologico. E, allo stesso tempo, uno spunto di riflessione se vogliamo migliorarci e lavorare su noi stessi.

Lettura consigliata

Se abbiamo una di queste caratteristiche fisiche forse siamo più intelligenti della media