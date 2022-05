Questa crostata morbida alla frutta senza burro è golosissima grazie anche a 3 trucchetti della nonna

Ci sono molti classici della pasticceria. Che siano ricette regionali o meno, però, a volte possono esserci delle varianti. Oltre al tiramisù abbiamo altri dolci squisiti di cui esistono tante versioni.

Un dolce tradizionale e che piace a tutti è la crostata. Che sia con marmellata di agrumi, confettura di albicocche o con cioccolata, riscuote sempre successo. La versione più conosciuta e apprezzata è quella “croccantina”, con gli incroci di impasto sopra. Vi è, però, anche una variante particolare da provare, ripiena di golosa crema.

Questa crostata morbida alla frutta, di cui scopriremo la ricetta, sta spopolando in molte famiglie. La preparazione è abbastanza veloce e prevede la sostituzione del burro con l’olio. Per la base occorrono:

150 g di farina 00;

2 uova;

100 g di zucchero;

70 ml di olio di semi;

100 ml di latte;

vanillina o scorza grattugiata di un limone biologico;

8 g di lievito per dolci.

In una ciotola rompere le uova e lavorarle con lo zucchero. Aggiungere l’olio, il latte e l’aroma preferito. Setacciamo adesso la farina con il lievito e aggiungiamola a poco a poco al resto degli ingredienti mescolando bene. Imburrare e infarinare uno stampo con scanalatura per crostate e versare il composto. Cuocere in forno preriscaldato a 180° C per circa 20 minuti. Durante la cottura possiamo preparare la crema.

Una golosa crema per riempire la base

In un tegame lavorare 4 tuorli con 100 g di zucchero e 40 g di amido di mais. Scaldare 400 ml di latte e versarlo nel composto a poco a poco, mescolando. Accendere il fuoco e continuare a mescolare. Mentre la crema si sta addensando, aggiungere un aroma a scelta. Va bene la vanillina, o la scorza grattugiata di un limone o un goccio di liquore. Spegnere, trasferire la crema in un altro contenitore e coprire con una pellicola trasparente a contatto. Lasciare raffreddare in frigo.

Appena la crostata è pronta, lavorare velocemente la crema pasticcera e versarla nel dolce. Decorare con la frutta che più piace. Volendo, si può lucidare con gelatina alimentare.

Golosissima questa crostata morbida alla frutta senza burro grazie anche a 3 trucchetti della nonna

Ora scopriamo dei consigli delle nonne.

Se non abbiamo il famoso stampo furbo, possiamo bucherellare la superficie della pasta frolla con i rebbi di una forchetta senza andare troppo in profondità. Coprire, poi, con carta forno, legumi secchi e infornare. Dopo 15 minuti sfornare, togliere i legumi e continuare la cottura per 5 minuti.

Se non abbiamo la gelatina, possiamo lucidare la frutta scaldando in un pentolino un po’ di acqua e della confettura di albicocca. Filtrare e spennellare.

L’ultimo trucchetto riguarda la frutta. Se vogliamo usare pezzetti di mela, pera o banana li troveremo anneriti sul dolce dopo poco tempo. Potremmo immergerli in acqua, zucchero e limone e poi sistemarli sulla crostata per cercare di evitarlo. Un altro metodo sarebbe quello di tagliare la frutta e disporla sul dolce poco prima di metterlo a tavola.

