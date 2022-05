Mai come oggi probabilmente afferriamo cosa significhi felicità. Due anni di pandemia e poi le terribili immagini della guerra in Ucraina ci fanno capire quanto sia importante stare bene ed essere felici. Ma in Italia la felicità scarseggia almeno secondo il World happiness report. Questa ricerca, pubblicata ogni anno dalle Nazioni Unite, valuta il grado di felicità della popolazione in 150 Paesi del Mondo. L’Italia non rientra neanche nei primi 20.

E allora perché non seguire la strada che già hanno preso migliaia di italiani e trasferirsi in un altro Paese per vivere più felicemente? Questa soluzione è sempre più alla portata di mano di molti grazie alla possibilità di lavorare da casa, in smart working. Sempre più Paesi si stanno attrezzando per attirare smart worker da tutto il Mondo. Questi Paesi offrono agevolazioni, benefici fiscali e sono luoghi in cui si vive molto bene. Magari si potrebbe decidere di andare a vivere in una delle 5 capitali in cui si vive più felicemente nel Mondo.

5 capitali a un passo dall’Italia in cui si può vivere e lavorare più felicemente che in qualsiasi altro posto

Alcuni si stupiranno nello scoprire che molti di questi Paesi sono vicinissimi all’Italia. Per vivere in un luogo tra i più felici del Pianeta bastano pochi minuti di volo, o qualche ora di treno, dall’Italia. Secondo il World happiness report la Finlandia è il Paese dove si vive più felicemente. Seguono la Danimarca, l’Islanda, la Svizzera e Paesi Bassi. Nella classifica delle 10 Nazioni al top per felicità ci sono anche Lussemburgo, Svezia, Norvegia, Israele, Nuova Zelanda e Austria. Invece, i posti in cui la popolazione è meno felice al Mondo sono Libano, Zimbabwe, Ruanda, Botswana e ultima in classifica l’Afghanistan.

Grazie allo smart working molti potrebbero trasferirsi in una di queste 5 capitali a un passo dall’Italia in cui si vive più felicemente. Non è necessario inizialmente un trasferimento definitivo. Si potrebbe anche decidere di affittare un appartamento per qualche mese e verificare se la scelta potrebbe essere definitiva. Grazie alle numerose piattaforme sul web dedicate a questi servizi, locare una casa per un breve periodo sarà molto semplice.

Alcuni, però, potrebbero essere felici non stazionando in un Paese. Viaggiare e lavorare non è un’impresa impossibile e potrebbe essere molto più semplice di quanto si creda. Il primo passo è volerlo e poi informarsi. Il Mondo è pieno di opportunità per lavorare girando diverse città. Si può scegliere di lavorare viaggiando, quindi cercando una occupazione legata al settore turistico e dei viaggi. Oppure, si può decidere di trasferirsi di volta in volta in vari Paesi cercando dei lavori occasionali. Ci sono occupazioni che sono adatte a cittadini stranieri, per esempio l’insegnante di lingua.

Approfondimento

I 3 segreti per lavorare in modo efficiente e guadagnare da casa, grazie allo smart working