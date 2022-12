Atmosfera natalizia speciale con questa pianta delle feste: è quella che tutti vogliono!

Come si fa a creare un’atmosfera natalizia degna di questo nome? C’è una pianta in particolare che potrebbe regalarne una davvero incantevole ed è quella che tutti desiderano. Ecco di che cosa si tratta.

La maggior parte delle piante fiorisce e regala fiori colorati e profumati in primavera. Ma ci sono anche le piante che in primavera decidono di riposare per poi fiorire durante l’inverno in tutta la loro bellezza.

Nelle giornate uggiose e grigie dei mesi freddi alcune piante potrebbero regalare un po’ di vivacità e benessere. Si potrebbe avere un’atmosfera natalizia speciale con questa pianta delle feste, ad esempio.

Prende il nome dalla festa più amata dai bambini e curarla è molto semplice. Lei è la rosa di Natale, una pianta con fiori bellissimi e colorati di cui non si può proprio fare a meno. Anche dopo una bella vacanza, tornare a casa per ritrovare il suo aspetto e il suo colore sarà bellissimo.

Atmosfera natalizia speciale con questa pianta delle feste: la più bella è la rosa di Natale

Il vero nome della rosa di Natale è Elleboro ed è una pianta sempreverde che fiorisce a novembre. Visto che il suo periodo di fioritura coincide con le feste di Natale, le persone hanno iniziato a chiamarla rosa, anche se una rosa non è.

È un regalo sempre molto ricercato e voluto perché vedere spuntare questi fiori colorati anche in mezzo alla neve dà un tocco di magia. Si può coltivare in vaso sia all’aperto che in casa e si deve curare anche in estate, durante la sua fase di riposo.

Attenzione, però. Così come tante cose bellissime, questa pianta è velenosa. Quindi, mai tenerla vicina a bambini oppure animali domestici che possano toccarla o mangiarla e intossicarsi. Ma vediamo più da vicino come curarla e come mantenerla rigogliosa e in salute.

Come curare la rosa di Natale in inverno

Questa pianta dal ricco fogliame e dai fiori bianchi, rosa e porpora può stare benissimo all’aperto vista la sua resistenza al freddo. Ha soltanto bisogno di essere coperta da un telo se si verifica una forte gelata. Se tenuta in casa, meglio metterla in un luogo fresco e luminoso.

Il terreno deve essere ben drenato e l’acqua di cui ha bisogno è quella calcarea del rubinetto. Va innaffiata soltanto quando il terreno è asciutto, odia i ristagni d’acqua che fanno marcire in breve tempo le sue radici.

Per mantenerla in salute andrà bene del concime organico dopo la fioritura. Gli esperti indicano del letame attorno al fusto a fine autunno e del concime universale poi alla fine dell’inverno. Questo sia nella coltivazione a terra che in vaso.

Come mantenerla in salute d’estate

Così come i ciclamini, le rose di Natale vanno curate anche in primavera ed estate anche se non danno i loro fiori colorati. Le uniche cose da tenere a mente sono queste: mai metterle sotto la luce diretta del sole e mai dare acqua sopra le foglie.

Va detto che è più opportuno metterla in casa nei mesi freddi, ma quando la stagione è mite si consiglia di farla vivere all’aperto per il suo bene e la bellezza dei suoi fiori.