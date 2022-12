Come gestire il diabete a Natale: i preziosi consigli degli esperti per godersi le feste

Durante le feste c’è molta preoccupazione in chi soffre di diabete o di qualche patologia specifica. Vediamo come riuscire a godersi le feste anche con la glicemia alta. Ecco a cosa prestare attenzione.

Non è facile affrontare il periodo natalizio se si soffre di qualche malattia. Ad esempio avere la glicemia alta, condizione che porta al diabete e che dipende nella maggior parte dei casi da cosa si mangia, è un bel problema.

Lo è sempre, ma in particolar modo in questo periodo in cui tutti si stanno dando da fare per preparare il migliore pranzo di Natale. Molte persone vogliono sperimentare cose nuove, stupire i bambini ma non solo. Ma come gestire il diabete a Natale in mezzo a tante pietanze tutte molto buone e invitanti?

I consigli degli esperti ci aiuteranno a godere lo stesso dell’atmosfera natalizia. Infatti, adottando delle piccole e semplici accortezze, si potrebbero tenere a bada la glicemia e il diabete. Naturalmente, occorre seguire sempre le indicazioni dello specialista.

Come gestire il diabete a Natale: a cosa prestare attenzione nei giorni di festa

Non sapere come comportarsi è una preoccupazione legittima. Anche perché si tratta di un periodo in cui si viaggia, si frequentano posti diversi dal solito, si accettano inviti e si incontrano molte persone. È facile farsi prendere dall’entusiasmo ed esagerare.

Allora, ecco a cosa fare particolare attenzione per non far salire la glicemia:

non digiunare prima di un pranzo o una cena importanti: sarebbe altamente pericoloso fare una cosa del genere, non bisogna mai digiunare se si soffre di diabete; comporterebbe uno squilibrio ad ormoni e non solo;

prima di un pranzo o una cena importanti: sarebbe altamente pericoloso fare una cosa del genere, non bisogna mai digiunare se si soffre di diabete; comporterebbe uno squilibrio ad ormoni e non solo; controllare sempre la glicemia: chi ha il diabete non deve dimenticare di continuare a monitorare i propri valori ogni mattina;

sempre la glicemia: chi ha il diabete non deve dimenticare di continuare a monitorare i propri valori ogni mattina; attenzione alla cottura dei cibi: vanno bene la bollitura e la cottura al vapore, ma occorre fare molta attenzione ai cibi grassi, preparati al forno, oppure a quelli in padella; lasciarli in cottura per troppo tempo potrebbe significare rilasciare composti chimici dannosi;

preferire farine integrali , anche nella preparazione delle torte, sostituire i carboidrati con le proteine della carne, oppure con pesce e legumi;

, anche nella preparazione delle torte, sostituire i carboidrati con le proteine della carne, oppure con pesce e legumi; fare attenzione ai condimenti: non usare burro o margarina, ma solo olio extravergine di oliva.

Queste sono le cose principali a cui fare sempre attenzione quando si va da qualcuno a mangiare o quando si prepara qualcosa in famiglia.

I consigli degli esperti

Oltre a quanto descritto fino ad ora, ci sono anche altre cose importanti. Una di queste è cercare di rilassarsi il più possibile. Si sa che lo stress non aiuta con il diabete. Inoltre, se proprio si vuole un pezzettino di pandoro, meglio prenderlo prima del pasto e non alla fine.

Ultimo, ma non meno importante: anche e specialmente durante i giorni di festa bisogna fare delle passeggiate. Se siamo in vacanza è un ottimo modo per esplorare i dintorni, se siamo a casa è un buon modo per migliorare la digestione e fare due chiacchiere con un amico.