“Mens sana in corpore sano” dicevano i latini. Che poi, spesso si lasciavano andare alle famose indigestioni di cibo e di vino. Ma quelle erano cose per ricchi e per senatori. Il popolo aveva ben altro a cui pensare. E se i romani esageravano spesso a tavola, noi al contrario, siamo abbastanza irregolari. Soprattutto quando siamo al lavoro o a scuola. Ci capita di saltare un pasto, creando disagio al nostro organismo. E se abbiamo questa pessima abitudine a tavola staremmo danneggiando il cervello e le sue attività senza saperlo. Vedremo perché una dieta equilibrata, ma anche delle abitudini regolari aiuterebbero il cervello, come sostengono gli esperti.

Un’abitudine tipicamente italiana

Purtroppo, anche secondo le indagini e le statistiche internazionali, quella di saltare la colazione è una pessima abitudine italiana. Mentre nel resto del Mondo è uno dei pasti principali della giornata, da noi è troppo sottovalutata. Un semplice caffè e via, e si parte per affrontare la giornata. Magari, nemmeno quello. Sbagliato, anzi sbagliatissimo, come sostengono medici ed esperti in questo studio che alleghiamo. Non dobbiamo limitarci a pensare che la colazione serva a darci solo energia. È ben più di questo, visto che sarebbe fondamentale per riattivare il cervello dopo la sosta notturna.

Se abbiamo questa pessima abitudine a tavola staremmo danneggiando il cervello e le sue attività senza saperlo

Saltando la colazione, non doniamo al nostro cervello quella dose necessaria di glucosio, che equivale alla benzina della macchina. Come ricordano gli esperti, se alle 7 del mattino, ci limitiamo al caffè, cerchiamo poi di recuperare entro un paio d’ore. E questa invece è una buona abitudine degli italiani: quella di fare la seconda colazione. Attenzione, però che non dovremo affidarci esclusivamente ai prodotti saporiti e maggiormente grassi della colazione. Se anche siamo al bar, cerchiamo di farci fare una bella spremuta d’arancia. Preferiamo una brioche ai cereali all’invitante krapfen con la crema.

Potrebbero subentrare addirittura degli scompensi cardiaci

Secondo una prestigiosa rivista americana di salute, non fare colazione ci esporrebbe maggiormente a rischi per la nostra salute. Come possiamo ben vedere nello studio che abbiamo allegato, secondo delle indagini, saltare completamente la colazione, porterebbe addirittura a degli scompensi cardiaci. Ma, anche a spiacevoli inconvenienti digestivi, come l’antipaticissimo reflusso gastrico. Ecco perché è quindi importantissimo fare colazione tutte le mattine. Anche un semplice biscotto intinto nel caffè.

