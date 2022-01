Cosa fare con le azioni Ambromobiliare dopo aver previsto l’eccezionale rialzo delle ultime settimane?

Poco più di 2 mesi fa avevamo pubblicato un report dal titolo Solo una forte reazione durante la settimana in corso potrebbe evitare nuove discese per le azioni Ambromobiliare nel quale avevamo indicato in 1,84 euro il livello da monitorare con attenzione. Una chiusura settimanale superiore a questo livello, infatti, avrebbe fatto scattare una proiezione rialzista con massima estensione in area 3 euro.

La chiusura settimanale del 5 novembre ha visto la rottura del livello indicato e da quel momento le quotazioni si sono costantemente sopra questo livello confermando la tendenza rialzista. Il rialzo, quindi, è andato avanti per circa due mesi senza particolari sussulti fino alla prima settimana di contrattazioni del 2022. In cinque sedute le azioni Ambromobiliare hanno guadagnato oltre il 45% facendo sì che il titolo risultasse il migliore della settimana.

Da notare che il massimo settimanale è stato ben oltre la massima estensione rialzista, 3,4 euro contro 2,97 euro, ma la chiusura settimanale è stata a 3 euro. Si stanno creando, quindi, i presupposti per un ritracciamento che ha il suo I obiettivo di prezzo in area 2,85 euro. La mancata tenuta di questo livello, poi, aprirebbe la discesa verso area 2,38 euro, prima, e 1,92 euro, poi.

Per le prossime settimane, quindi, fare molta attenzione in quanto potrebbero materializzarsi forti scossoni al ribasso.

Prima di concludere un commento sui volumi scambiati su Ambromobiliare nel corso dell’ultima settimana. Rispetto alla media delle settimane precedenti i volumi sono aumentati di un fattore 20, a testimonianza dell’interesse sul titolo. Tuttavia va anche notato che nel corso dell’unica seduta della settimana al ribasso i volumi sono aumentati ancora di più. Fare, quindi, molta attenzione in quanto i ribassi potrebbero essere dietro l’angolo.

Cosa fare con le azioni Ambromobiliare dopo aver previsto l’eccezionale rialzo delle ultime settimane? Le indicazioni dell’analisi grafica

Ambromobiliare (MIL:AMB) ha chiuso la seduta del 7 gennaio a quota 3,00 euro in ribasso del 6,83 euro rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale