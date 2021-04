Quando parliamo di salute sappiamo bene che l’alimentazione è uno degli aspetti più importanti.

Se seguiamo un’alimentazione equilibrata e sana possiamo minimizzare i rischi di certe malattie, così come se consumiamo cibi grassi e calorici posiamo aumentare il rischio di aver problemi. Oggi vediamo che se abbiamo l’abitudine di cucinare in questo modo dovremo cambiarla perché può essere cancerogena.

Una lista di cibi da evitare

L’l’International Agency for Research on Cancer ha composto una lista in cui sono classificate le sostanze considerate cancerogene. Tra queste vi è una lista dei cibi potenzialmente cancerogeni. Queste liste vanno contestualizzate e occorre sempre ricordare che la dicitura “potenzialmente cancerogeno “significa che se consumato alla lunga potrebbe essere collegato all’insorgere di cellule tumorali.

Quindi dire che un cibo da solo causa il cancro non è del tutto corretto. Come sempre, invitiamo a leggere in maniera approfondita le informazioni sulla salute e a fare attenzioni alle bufale, come in questo caso.

A volte ad essere potenzialmente cancerogeni non sono dei cibi, ma delle caratteristiche che il cibo può assumere. Per questo motivo è sempre molto importante prestare attenzione al processo di cottura e di conservazione dei cibi che mangiamo.

Un’abitudine che può essere molto dannosa è l’abitudine di mangiare la pizza col bordo bruciato. Questo problema riguarda tutti i cibi, dalla pizza al pane alle bruschette alla carne cotta alla brace.

La parte nera del cibo cotto carbonizzato contiene degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) che sono collegati all’aumento del rischio di tumore per l’uomo.

Se vogliamo evitare di introdurre nel nostro corpo una sostanza nociva e potenzialmente cancerogena dobbiamo sempre verificare che la pizza sia ben cotta ma non bruciata, e la stessa cosa per la carne cotta alla brace o in padella. In questo modo minimizzeremo i rischi ma gusteremo anche un cibo più buono e leggero.