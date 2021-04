Un fattore cruciale che in tanti non considerano ma che può essere fondamentale per smettere di russare una volta per tutte

Quando dormiamo in compagnia di un’altra persona, solitamente ci sono delle cose che ci preoccupano. Soprattutto se si tratta delle prime volte che ci condividiamo il letto, o in generale la stanza. Del resto mentre dormiamo non siamo consci e, quindi, non abbiamo lo stesso autocontrollo di quando siamo svegli. Dunque comportamenti imbarazzanti che nelle ore di veglia non permetteremmo, potrebbero avvenire durante il sonno. Ed è proprio questo che ci fa stare in ansia.

Un disturbo comune

Neanche a dirlo, tra questi comportamenti c’è ovviamente anche il russare. Condizione comune e diffusissima, che risulta essere la conseguenza di diversi fattori. Oltre ad una questione di salute che non bisogna assolutamente sottovalutare, smettere di russare è importante anche per una nostra serenità. Così facendo infatti non avremo più ansie legate a questo disturbo, e non ci troveremo più a rinunciare ad occasioni perché ci sentiamo imbarazzati. Per questo motivo, tra poco parleremo di un fattore cruciale che in tanti non considerano ma che può essere fondamentale per smettere di russare.

Un dettaglio importante

Come abbiamo detto le cause che stanno dietro questo disturbo possono essere diverse. Da patologie serie e specifiche a un’eccessiva quantità di ansia e stress, la lista è lunga. Abbiamo però dalla nostra parte diverse armi a disposizione per combattere questo fastidio. In primis le medicine, da concordare però solamente con un medico, ma non solo. In casi meno gravi e non patologici infatti possiamo affidarci anche a rimedi naturali. E oltre a questi esistono anche dei dettagli da tenere ben in considerazione perché potrebbero essere, a nostra insaputa, la causa primaria di questo disturbo. O, quasi certamente, potrebbero rivelarsi come un enorme bastone tra le ruote nel nostro tentativo di interromperlo. Non a caso oggi ne presenteremo uno. Dunque ecco un fattore cruciale che in tanti non considerano ma che può essere fondamentale per smettere di russare.

Ci riferiamo alla temperatura della stanza e alla percentuale di umidità presente nel luogo in cui dormiamo. Difatti per moltissime persone si tratta di un dettaglio di poco conto, ma non è affatto così. Del resto è inutile tentare dieci rimedi naturali diversi se poi ci mettiamo a dormire in ambienti molto umidi per otto ore di fila. Con una temperatura non ideale e con una percentuale di umidità eccessiva non faremo altro che incentivare le mucose del naso. Come conseguenza, permetteremo al fastidio di proseguire indisturbato.

La soluzione

Per far si che ciò non avvenga quindi, consigliamo di regolare la temperatura della stanza e impostarla attorno ai venti gradi. E cercare di mantenere, qualora possibile, la percentuale di umidità non oltre il sessantacinque percento. Difatti l’ideale risulta essere il cinquanta. Solamente questa piccola accortezza potrebbe essere la chiave per liberarsi di questo fastidio. Ecco dunque perché questo è un fattore cruciale che in tanti non considerano ma che può essere fondamentale per smettere di russare.