Quando si gettano nel cestino gli scarti di cucina, non solo si spreca cibo. Ci si perdono anche delle opportunità di farsi del bene. Le bucce di molti alimenti, per esempio, contengono sostanze nutritive importanti. In particolare, buttare le bucce di cipolla è un errore madornale, ecco come sfruttarne gli straordinari benefici per la linea e la salute.

Come preparare un thè

Gli usi della cipolla non si limitano al soffritto. Esistono molti trucchetti per sfruttare questo bulbo: per esempio, ecco perché in molti stanno mettendo una cipolla in bagno. Inoltre, in pochi lo sanno, ma della cipolla non si butta via niente. In particolare, con le bucce di cipolla è possibile preparare un thè.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Questa bevanda ha numerosi effetti benefici. Prepararla è semplicissimo. Basta tenere da parte la buccia esterna di tre o quattro cipolle. Meglio se le cipolle sono da agricoltura biologica. In ogni caso, è necessario sciacquare accuratamente la buccia sotto acqua corrente.

Poi, mettere le bucce in un pentolino con circa 500 ml d’acqua. Far sobbollire a fuoco basso per una ventina di minuti, filtrare e gustare. Il gusto non è spiacevole, ma la tisana si può anche insaporire con della scorza di limone. Prima di berla, si può aggiungere un cucchiaino di miele.

Ecco, dunque, come preparare un thè con le bucce della cipolla. Ma perché bisognerebbe berlo? La risposta viene da uno studio scientifico.

Lo studio scientifico sui benefici della tisana di buccia di cipolla

La buccia di cipolla è annoverata tra i rimedi della nonna. Pare, infatti, che la tisana preparata con questo ingrediente sia ottima contro il raffreddore. Il merito potrebbe essere delle proprietà antibatteriche naturali della cipolla.

Ma un ulteriore beneficio della buccia di cipolla è addirittura confermato dagli scienziati. Gli esperti hanno, infatti, condotto uno studio sugli effetti di questa tisana. I risultati dell’esperimento mostrano che la bevanda dà risultati positivi contro l’obesità. Infatti, è in grado di regolare il metabolismo dei lipidi e abbassare la glicemia.

Gli esperti attribuiscono questi benefici alla quercetina, una sostanza appartenente alla categoria dei flavonoidi. Questa è presente in grandi quantità proprio nella buccia delle cipolle.

Insomma, buttare le bucce di cipolla è un errore madornale, ecco come sfruttarne gli straordinari benefici per la linea e la salute!