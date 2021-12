Le feste di Natale sono sicuramente meravigliose e molti di noi se le sono godute al massimo. Infatti, si tratta di giornate di euforia e gioia, trascorse con i nostri cari a casa e in totale riposo. Ma c’è anche da dire che sono piuttosto impegnative. E non ci stiamo riferendo di certo solo alla corsa per i regali. Infatti, sappiamo bene quanto, durante queste celebrazioni, il cibo abbondi. E dopo qualche giorno, iniziamo a sentirci decisamente gonfi e pesanti. Questo è del tutto normale ma sicuramente tanti di noi vorranno anche eliminare questo tipo di sensazione il prima possibile. In questo caso, comunque, la prima cosa che potremmo fare è cercare di eliminare alcuni cibi, anche quelli insospettabili. E ovviamente dovremo farlo solo ed esclusivamente dopo aver chiesto conferma al nostro medico di fiducia.

Se abbiamo la pancia gonfia non prendiamocela solo con carboidrati e dolci perché anche questo insospettabile cibo potrebbe esserne la causa

Sentirsi appesantiti tra fine dicembre e inizio gennaio è più o meno una consuetudine. I pranzi e le cene non si sono di certo sprecati e molti di noi iniziano a sentire le conseguenze di aver mangiato più del solito durante questi giorni. Ma ci sono alcuni consigli che potremmo mettere in atto per cercare di risolvere il problema ed eliminare un po’ di gonfiore, soprattutto nella zona addominale. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo spiegato come appiattire più facilmente la pancia con un semplice gesto. Oppure, in un altro articolo, avevamo indicato degli esercizi facilissimi da svolgere a casa per poter raggiungere questo obiettivo. Oggi, invece, indichiamo un alimento che potrebbe aumentare il gonfiore addominale e che forse, al momento, sarebbe meglio ridurre.

Il ravanello, una verdura sicuramente benefica per il nostro organismo che però potrebbe portare a gonfiore addominale

In modo totalmente inaspettato, vediamo che tra i cibi che potrebbero gonfiare la pancia c’è anche il ravanello. Perciò, se abbiamo la pancia gonfia non prendiamocela solo con carboidrati e dolci perché anche questo insospettabile cibo potrebbe esserne la causa. A darci l’informazione, questa volta, è proprio Humanitas. Infatti, sembra che questo tipo di alimento fermenti all’interno del nostro corpo, gonfiando inevitabilmente la zona addominale. Perciò, sappiamo che potremmo avere questa conseguenza. Attenzione, però. Stiamo anche parlando di un cibo che fa benissimo alla nostra salute, proprio come sottolineano gli esperti. E quindi non dovremmo rinunciarvi in alcun modo. Piuttosto, confrontiamoci con il nostro medico di fiducia. Lui/lei saprà certamente dirci il modo giusto e le quantità ideali per consumarlo, così da non avere problemi di gonfiore ma al tempo stesso non rinunciando ai suoi benefici per l’organismo.

