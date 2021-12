Molti di noi tengono fortemente alla propria salute e cercano in tutti i modi di prendersene cura nel migliore dei modi. Questo è certamente il primo passo per amare sé stessi e per cercare di far funzionare l’organismo esattamente come dovrebbe. Purtroppo, però, a volte commettiamo degli errori, anche inconsapevolmente. E alcune cose non vanno come avevamo previsto. Uno dei problemi che molte persone si trovano ad affrontare, per esempio, riguarda i livelli di colesterolo cattivo o di glicemia alta presenti nel sangue. Infatti, questo è un argomento che coinvolge tante persone e che porta a voler capire come sfruttare un’arma potente come l’alimentazione per tenerli sotto controllo.

Lo amiamo alla follia ma questo alimento dopo un po’ potrebbe alzare livelli di glicemia e colesterolo

Sappiamo quanto il cibo sia importante per riuscire a far funzionare il nostro organismo nel migliore dei modi. E colesterolo e glicemia di certo non prescindono da ciò. Infatti, dovremmo consultare sempre un medico, soprattutto se i livelli nel nostro sangue non risultano corretti. E insieme all’esperto potremo capire quale sia la strada più giusta da adottare, per far sì che la nostra salute rimanga salda e sicura. Di certo, comunque, avere delle informazioni di cui discutere con lui può aiutarci e non di poco.

Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo indicato un alimento che potrebbe aiutarci a mantenere stabili i livelli di glicemia. Oppure, in un altro articolo, avevamo fatto la stessa cosa, concentrandoci questa volta, però, sui livelli di colesterolo. Oggi continuiamo la nostra lista di informazioni, vedendo un cibo che forse, se consumato troppo spesso, potrebbe non essere nostro amico. E purtroppo lo amiamo alla follia ma questo alimento dopo un po’ potrebbe alzare livelli di glicemia e colesterolo.

La frutta essiccata, una vera e propria delizia per molti di noi ma solo nelle giuste dosi

C’è un cibo in particolare che sembra non essere esattamente amico di livelli alti di colesterolo e glicemia nel sangue. E stiamo parlando, purtroppo, della gustosissima frutta essiccata che molti di noi adorano. A spiegarlo, in questo caso, è proprio la Fondazione Veronesi. Si sa, infatti, che tanti alimenti possono aiutare la nostra salute e, in diversi casi, la frutta essiccata è certamente tra questi. Ma si tratta anche di un cibo che presenta livelli di zucchero non esattamente pari a zero. E, in questo caso, un consumo eccessivo o troppo abituale di questo alimento potrebbe non aiutarci a mantenere sotto controllo colesterolo e glicemia.

Quindi, secondo la Fondazione Veronesi, dovremmo limitarne il consumo al fine di proteggere il nostro organismo. Ovviamente, però, prima di prendere qualsiasi decisione o di cambiare alimentazione, parliamone con il nostro medico di fiducia. Conoscendo alla perfezione il nostro stato di salute, infatti, saprà sicuramente dirci cosa fare.

