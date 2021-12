Nell’ultima seduta dell’anno è d’obbligo iniziare a fare un bilancio. Difficilmente la Borsa di Milano riuscirà a chiudere con un nuovo massimo. Il nostro listino ha fatto il record del 2021 il 16 novembre. In quella data il Ftse Mib ha chiuso a 27.968 punti, non troppo distante dalla chiusura di ieri. Nella penultima seduta dell’anno le Borse hanno viaggiato col freno a mano tirato e l’indice di Piazza Affari ha terminato in calo dello 0,3%. I prezzi hanno chiuso a 27.344 punti. Oggi per chiudere col botto di fine anno, i prezzi dovrebbero salire del 2,2%. Quanto questo scenario è realistico?

In Borsa scatta l’ultima seduta dell’anno e a Piazza Affari potrebbe verificarsi questo inaspettato scenario

L’impresa non sarebbe impossibile, già altre volte nell’arco degli ultimi 12 mesi i prezzi del nostro indice hanno messo a segno progressi simili. Tuttavia oggi le condizioni del mercato non sono favorevoli ad una seduta al rialzo. Più volte abbiamo sottolineato come nell’ultima seduta della settimana gli operatori difficilmente acquistano titoli. Questo perché nel fine settimana un evento potrebbe far crollare i prezzi alla riapertura dei mercati.

Quella di oggi non solo sarà l’ultima seduta della settimana ma anche l’ultima seduta dell’anno. Infatti domani, venerdì 31, Piazza Affari e le altre Borse rimarranno chiuse. La prima seduta del nuovo anno sarà lunedì 3 gennaio. Per tre giorni i mercati azionari rimarranno chiusi e in questi 3 giorni tutto potrebbe accadere.

Nella seduta di ieri gli scambi sono stati ridotti e la maggior parte delle operazioni sono state in vendita. Gli operatori professionali hanno alleggerito alcune posizioni in guadagno. Non è un caso che tra le blue chip ieri le azioni più vendute sono state quelle che negli ultimi mesi hanno guadagnato maggiormente.

Ieri il Ftse Mib ha aperto sui livelli di chiusura della seduta di martedì e ha realizzato un minimo a 27.259 punti. Questo valore è molto vicino al minimo della seduta precedente. I prezzi dopo avere toccato area 27.200/27.300 sono rimbalzati.

Le condizioni che porterebbero Milano al record

Oggi è questo il livello da monitorare al ribasso. Una chiusura sotto questa soglia spingerà i prezzi verso area 26.900/27.000 punti. Un calo fino a questo livello non sarebbe preoccupante e permetterebbe all’indice di cominciare il 2022 in buona posizione. Il raggiungimento dei 28.000 punti nella prima settimana dell’anno sarebbe un fantastico viatico per il 2022.

I mercati azionari si preparano all’addio al 2021, in Borsa scatta l’ultima seduta dell’anno e a Piazza Affari potrebbe verificarsi questo inaspettato scenario. Infatti, la Borsa di Milano potrebbe anche riservare una sorpresa, il botto di fine anno.

Al rialzo il livello da monitorare è la soglia dei 27.500/27.600 punti. Se i prezzi del Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) avessero la forza di spingersi sopra questo livello, raggiungerebbero la soglia dei 27.900 punti. In questo caso il record sarebbe a portata di mano e la Borsa di Milano chiuderebbe l’anno con botto finale.

Approfondimento

Il punto sui mercati