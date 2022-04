Avere uno sguardo magnetico, intrigante e luminoso è uno degli obiettivi di molte donne. Ma se per chi ha gli occhi chiari non è difficile farli risaltare, chi invece ha gli occhi marroni o nocciola deve impegnarsi un po’ di più per farli sembrare più luminosi. Fortunatamente il make up e i colori accorrono in nostro aiuto. Non è necessario essere professioniste del trucco per utilizzare qualche semplicissimo stratagemma per valorizzare al massimo il nostro sguardo e farlo apparire più giovane e luminoso. Ma vediamo qualche trucchetto per valorizzare subito i nostri occhi marroni.

Procuriamoci un eyeliner chiaro e prestiamo attenzione anche al fondotinta

Per degli occhi luminosi, dobbiamo partire dal resto del viso. Una pelle con texture uniforme è fondamentale per far risaltare il nostro sguardo. Mettiamo quindi molto impegno nello scegliere il fondotinta e il correttore adatti alla nostra carnagione. Dedichiamoci con attenzione soprattutto alla zona sotto gli occhi: non deve rimanere alcuna traccia di occhiaie. Se vogliamo usare l’eyeliner, sarebbe preferibile sceglierlo di colore chiaro. Un eyeliner dorato, argentato o meglio ancora bianco farà miracoli per illuminare il nostro sguardo.

Ma il vero asso nella manica per rendere i nostri occhi accesi e luminosi è l’ombretto.

Se abbiamo gli occhi scuri possiamo farli apparire più grandi e luminosi scegliendo ombretti e abiti di questo colore

Non facciamoci intimidire dall’idea di sperimentare un po’ con i colori di ombretto più trascurati della palette. In particolare, è sui toni perlati che dovremmo puntare se abbiamo gli occhi scuri, e non scartiamo a priori gli ombretti con i brillantini, che ci daranno un aspetto più sbarazzino e giovanile. Per quanto riguarda i colori, puntiamo sull’oro, il verde chiaro, il lavanda, il rosa o il bronzo. Per completare l’effetto, applichiamo un tono shimmer nella zona dell’angolo interno dell’occhio, per far apparire il nostro sguardo più luminoso.

Sì ai colori accesi, addio ai pastello

Oltre all’ombretto, non dimentichiamo il mascara, che incornicerà alla perfezione il nostro sguardo magnetico. Se vogliamo, possiamo anche usare un piegaciglia per perfezionare ancora di più il nostro look. Ma per far risaltare al massimo i nostri occhi, dobbiamo prestare attenzione anche al guardaroba. Se abbiamo gli occhi scuri possiamo valorizzarli al meglio indossando colori intensi e coraggiosi. Ad esempio, invece dei colori pastello, puntiamo sul blu, sul viola o sul verde intenso, se il nostro sottotono è freddo, e sul rosso, arancione o salmone se il nostro sottotono è caldo.

Lettura consigliata

Dopo i 40 anni proviamo questi colori di smalto che fanno sembrare le mani più giovani e lisce e camuffano le rughe