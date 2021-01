Tra gli inconvenienti più temuti che possono capitare mentre ci si sta preparando per uscire, c’è quello di macchiare i nostri vestiti con i trucchi. A chi non è mai capitato di macchiarsi con ombretti e rossetti? Ma tra i trucchi che più spesso combinano disastri c’è sicuramente il mascara.

Il mascara è frequentemente protagonista di questi inconvenienti perché lo scovolino può schizzare in giro quando lo estraiamo dal contenitore. Può anche capitare che ci cada e che macchi il tappeto del bagno.

Come fare in questi casi? Niente paura: le macchie di mascara non sono permanenti, possiamo rimuoverle se agiamo in fretta e utilizziamo i prodotti giusti.

Ecco come rimuovere le famigerate macchie di mascara dalla stoffa con un prodotto che abbiamo tutti in casa.

Possiamo rimuovere le macchie di mascara con il detersivo per i piatti

Il segreto per rimuovere efficacemente le macchie è di agire prontamente. Interrompiamo la nostra routine di make-up e corriamo subito ai ripari.

Sorprendentemente, il detergente più efficace contro le macchie di mascara non si trova in bagno, ma in cucina. Si tratta del detersivo per i piatti. Il detersivo per i piatti saprà rimuovere in modo efficace la macchie di mascara non soltanto dai vestiti, ma anche da asciugamani e tappeti.

Utilizziamo uno straccio imbevuto per le superfici più delicate

Se dobbiamo rimuovere le macchie di mascara da un tessuto delicato, utilizziamo uno straccio inumidito e con una goccia di detersivo per i piatti per strofinare delicatamente la superficie della stoffa da trattare.

Se invece la superficie macchiata è più resistente, come per esempio un tappeto o un asciugamano, possiamo applicare direttamente l’acqua e il detersivo per i piatti sulla stoffa. Utilizziamo una spugna o una spazzola per i panni per strofinare la superficie macchiata, poi risciacquiamola con una spugna imbevuta di acqua. Le macchie di mascara spariranno in fretta.

