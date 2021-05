Se abbiamo acquistato questi prodotti IKEA possiamo restituirli e avere il rimborso perché sono stati ritirati dal mercato

Quando facciamo acquisti, lo facciamo generalmente con molta serenità. Questo perché conosciamo bene il brand a cui ci stiamo affidando e al quale siamo già fidelizzati. Si tratta di una sorta di rapporto di fiducia tra azienda e consumatore. In questo rapporto l’azienda garantisce che il prodotto sia destinato all’uso per cui viene venduto e ne indica i termini per un utilizzo in sicurezza. Può succedere che un prodotto abbia dei problemi non preventivati in fase di progettazione o presenti dei pericoli derivanti da conoscenze più’ approfondite. Cosa deve fare l’azienda in questi casi? Chi decide le conformità del prodotto in vendita?

Il Codice del consumo

Secondo la Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti (DSGP) le imprese devono garantire che gli articoli in vendita siano sicuri e intraprendere azioni correttive qualora si rivelassero pericolosi. In Italia questa direttiva è chiamata “Codice del consumo” (D.Lgs. 206 del settembre 2005) e difende i diritti dei consumatori finali. Le autorità nazionali, garanti della legge, hanno facoltà di controllare la sicurezza dei prodotti e di intraprendere azioni adeguate contro gli articoli non a norma. La sicurezza quindi deve essere una priorità e alcune aziende riescono a farne un portabandiera perfino con prodotti fallaci sul mercato. Riconoscere di aver sbagliato, in fondo, è il metodo migliore per conquistare la fiducia dei propri clienti.

Il colosso svedese IKEA ha appena ritirato dal mercato, per questione di sicurezza i piatti, le ciotole e le tazze delle serie Heroisk e Talkira. “La sicurezza – scrive l’azienda in un comunicato apparso sul sito – è da sempre una priorità per IKEA. Tutti i nostri prodotti vengono testati e approvati in conformità ai più severi standard e alle leggi vigenti. Ciò nonostante, ci sono stati segnalati dei casi di rottura dei prodotti. Per questo, in via precauzionale, stiamo ritirando dal mercato i piatti, le ciotole e le tazze delle serie Heroisk e Talkira. Questi articoli potrebbero rompersi e provocare scottature se contengono cibi e bevande caldi”.

IKEA invita chi avesse acquistato questi prodotti a portarli in qualsiasi negozio per ricevere il rimborso, anche in assenza dello scontrino fiscale.

Se abbiamo acquistato questi prodotti IKEA possiamo restituirli e avere il rimborso perché sono stati ritirati dal mercato. Può succedere che un’azienda debba ritirare dal mercato alcuni articoli, ma questo non compromette necessariamente la fidelizzazione dei suoi clienti.