I nostri balconi e giardini spesso sfoggiano sempre le stesse piante. Non mancano i gerani e le rose, ma dai nostri fiorai si nascondono delle chicche che non lasciano indifferenti. Fra queste, c’è l’economica piantina color ghiaccio utilizzata dagli hotel di lusso per adornare le aiuole creando morbidi e profumati cuscini scaccia insetti. Scopriamone il nome e gli infiniti utilizzi per la nostra salute.

Una piantina resistente come un’erbaccia ma elegante e profumata

La piantina in questione si presenta come un arbusto sempreverde. Generalmente, forma dei cespugli dalla forma tondeggiante. Questi possono raggiungere un’altezza anche di 60 cm e una larghezza di 90, ma tutto dipende dalla potatura e dalle specie. Ne esistono tre principali. La Chamaecyparissus e la Rosmarinifolia hanno delle piccole foglioline dal colore argenteo ed estremamente profumate. Mentre la specie pinnata presenta foglie di colore giallo. Tutte e tre però producono alla fine di giugno un fiorellino tondo e giallo.

Gli incredibili benefici di questa pianta

La qualità aromatica di questa pianta lo rende un naturale repellente per gli insetti. Non solo, ma ha anche diverse qualità fitoterapiche. Ad esempio, possiamo utilizzarla per curare le punture di insetto creandone una crema. Il suo profumo però può essere sfruttato anche in casa per aromatizzare i piatti. Se poi creiamo una tisana o un decotto è in grado di facilitare la digestione e contrastare la sindrome premestruale. Non si sa ancora però, se il suo utilizzo sia sicuro per donne in gravidanza o in allattamento. Mentre potrebbe creare reazioni allergiche a chi e sensibile alle Asteraceae, come margherite e crisantemi.

Di che pianta stiamo parlando? La risposta è: la Santolina. Il suo aspetto elegante e il suo magnifico profumo sono molto apprezzati dagli hotel di lusso. Gli utilizzano per bordare le aiuole e accogliere i clienti. Sono estremamente facili da coltivare, perché poco soggette a malattie o infestazioni di afidi. Non solo, ma non richiedono neanche particolari cure in quanto a concime e annaffiature. Consigliamo solo di potare fiori e cime dopo la primavera per mantenere la forma tondeggiante.