Molti bandi di concorsi pubblici indicano l’età massima per partecipare alla selezione. Come essere sicuri di poter partecipare al concorso pubblico senza che il limite di età diventi un divieto assoluto e ci faccia perdere un lavoro stabile e sicuro?

Il desiderio di iscriversi al concorso per non perdere una chance è forte, ma c’è il timore fondato di studiare per poi trovarsi esclusi per ragioni di forma. In sede di controllo documentazione, infatti, il candidato può essere escluso per motivi di forma. La domanda è allora una sola.

In quale momento deve essere rispettato il requisito del limite di età

Ci si è chiesti a lungo se il limite di età debba essere rispettato al momento dell’invio della domanda o quando si svolgono le prove. Per rispondere è dovuto intervenire il Consiglio di Stato perché molti candidati esclusi facevano ricorso al TAR per questo motivo di esclusione.

La risposta del Consiglio di Stato

Il candidato deve possedere tutti i requisiti previsti dal bando al momento in cui presenta la domanda. Così afferma la sentenza del Consiglio di Stato 6465 del 2019.

Questo spiega come essere sicuri di poter partecipare al concorso pubblico senza che il limite di età diventi un divieto assoluto e ci faccia perdere un lavoro stabile e sicuro.

Il ragionamento è piuttosto chiaro. A volte le selezioni pubbliche possono essere anche molto lunghe e complesse. Si pensi a quei maxiconcorsi a cui si iscrivono centinaia se non migliaia di persone.

La durata delle prove del concorso

In quel caso le prove di concorso, o meglio la loro correzione, può richiedere mesi. Negli ultimi anni si è anche fatto ricorso alla cosiddetta preselezione informatica. La sua introduzione doveva servire proprio a scremare sin dall’inizio il numero dei partecipanti. In questo modo la correzione della successiva prova scritta sarebbe stata più veloce. In ogni caso può accadere che un candidato compia gli anni quando la selezione è ormai in corso. Nessuna paura. Il candidato deve avere i requisiti di età al momento della presentazione della domanda di concorso. Non può essere escluso se compie un anno in più mentre già partecipa alle prove.