Come ben sappiamo, le mascherine sono una misura igienica utile a ridurre la circolazione del virus SARS-COV-2 nella vita quotidiana. Sul mercato ce ne sono tantissime e di diversi tipi. Possono essere mascherine monouso, mascherine lavabili o anche auto-prodotte, purché siano tutte in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera. Devono, allo stesso tempo, essere confortevoli e garantire la respirabilità, oltre ad avere una forma adeguata a coprire mento e naso. Molto diffusi sono gli strumenti di protezione individuale lavabili. Ma attenzione, queste mascherine lavabili sono rischiose per la salute e l’UE le ritira dal mercato.

Attenzione, queste mascherine lavabili sono rischiose per la salute e l’UE le ritira dal mercato

Le autorità europee hanno disposto la cessazione delle vendite e il ritiro dal mercato per alcune mascherine lavabili. A preoccupare è la presenza in questi dispositivi di poliesanide (PHMB), una sostanza nociva perché, se inalata, può provocare reazioni cutanee. Si sospetta inoltre che il poliesanide possa avere conseguenze ancora più serie sulla salute in caso di esposizione prolungata. I modelli non conformi alle direttive europee sono le mascherine “Sportsmask black” a marchio Under Armour. Poiché queste mascherine non rispettano le direttive generali sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale, non sono sicure e non vanno utilizzate.

Come riconoscerle

Questi i dettagli forniti dal sito Altroconsumo per riconoscerle: “Le mascherine interessate al ritiro sono le Sportsmask black a tre strati, con elastici neri e logo Under Armour bianco. Il prodotto presenta una tasca nera sulla parte anteriore, è venduto all’interno di una confezione di plastica opaca ed è disponibile anche in grigio, nelle misure S/M, M/L, L/XL, XL/XXL”.

Nonostante lo stop imposto dall’Unione europea le mascherine, però, risultano ancora acquistabili attraverso alcuni canali online: è importante, quindi, prestare molta attenzione a cosa acquistiamo.

