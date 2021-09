In questo periodo in molti sono alla ricerca di corsi online e in presenza per tenersi in forma. Le palestre e le piattaforme online offrono davvero infinite possibilità per fare attività fisica divertendosi.

Abbiamo già consigliato alcuni corsi che potrebbero fare al caso nostro se vogliamo fare sport divertendoci. Se, però, non vogliamo spendere soldi per iscrizioni o semplicemente non abbiamo abbastanza tempo, esistono molti esercizi senza strumenti che possiamo svolgere a casa nostra.

In particolare, oggi vogliamo svelare una semplice routine di allenamento che stimola la parte inferiore del corpo. Vedremo, infatti, che bastano cinque minuti di questo esercizio per avere cosce sode e glutei di acciaio. Scopriamo di quale esercizio si tratta.

Il corpo libero e i suoi mille vantaggi

Molti esperti di fitness consigliano di svolgere esercizi a corpo libero, ovvero senza l’uso di strumentazioni, quando siamo a casa. Gli strumenti possono essere rischiosi, se non sappiamo come usarli potremo compiere errori gravi. La buona notizia è che esistono moltissimi esercizi da fare a casa nostra senza l’uso di alcuna strumentazione tecnica.

Non tutti lo sanno, ma è possibile allenare glutei e cosce senza l’uso di macchinari costosi, addirittura nel soggiorno di casa. Oggi vedremo come ottenere risultati visibili semplicemente facendo questi esercizi.

Bastano cinque minuti al giorno di questo esercizio per avere cosce sode e glutei di acciaio

Prima di iniziare la nostra routine di allenamento è bene scaldarsi. Possiamo fare una camminata veloce, una corsetta oppure saltare la corda per cinque minuti. Quando abbiamo scaldato la muscolatura possiamo iniziare l’allenamento.

Cominceremo effettuando degli squat per 40 secondi.

Dovremo tenere le braccia lungo i fianchi, le gambe divaricate in linea con le spalle e le punte dei piedi divaricate. Pieghiamo le ginocchia come se dovessimo sedersi, tenendo la schiena dritta e sollevando le braccia per controbilanciare il movimento.

Ora possiamo risalire, distendendo completamente le ginocchia e riportando le braccia nella posizione iniziale. Il movimento deve essere fluido e continuo, senza scatti. Al termine dei 40 secondi, possiamo riposarci per 5 secondi per prendere fiato.

Ora possiamo effettuare un’altra serie di squat, abbassando un braccio alla volta in maniera alternata. Al termine di questa serie, riposiamo per altri 5 secondi per poi effettuare uno squat e tenere la posizione per 15 secondi. Possiamo ripetere tutti i movimenti precedenti una seconda volta e poi fare alcuni esercizi di stretching.

Se eseguiremo questa semplice serie tutti i giorni vedremo presto dei risultati davvero incredibili. I muscoli delle cosce e dei glutei appariranno più sodi e tonici.