La natura porta con sé il suo significato profondo. Ecco, allora, che durante la stagione delle foglie gialle e rosse, anche i frutti della terra si tingono di questi colori. È bene seguire i segnali che la natura ci dà, adattando la nostra dieta ai prodotti di stagione. Ancor più se i prodotti di stagione contengono nutrienti essenziali per il nostro organismo. Ecco quale frutta e verdura comprare in autunno per rinforzare cuore e sistema immunitario. I prodotti autunnali, infatti, hanno la peculiarità di essere ricchi di nutrienti chiamati flavonoidi, indispensabili per il nostro corpo.

Cosa sono i flavonoidi e a cosa servono

I flavonoidi sono dei pigmenti vegetali abbastanza diffusi in natura, cui sono riconosciute proprietà antiossidanti e antinvecchiamento. Ne sono ricchi soprattutto frutta e verdura che presentano tinte tendenti al giallo e al rosso. Il Ministero della Salute ha classificato questi nutrienti come sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico. Il motivo è che i flavonoidi sono preziosi alleati del corpo e della sua salute.

Gli effetti benefici di questi pigmenti sono diversi. Per cominciare, proteggono i vasi sanguigni, regolarizzando la microcircolazione sanguigna e linfatica. Proteggono anche la pelle dall’attacco dei raggi ultravioletti e contribuiscono a mantenere in salute il fegato. In più, pare che agiscano attivamente sul metabolismo dei lipidi, aiutando a perdere peso e a mantenere il peso forma.

Ma il motivo principale per cui la loro azione è riconosciuta come fondamentale per la salute umana è la capacità di prevenire malattie cardiovascolari. I flavonoidi sono antinfiammatori naturali potentissimi, capaci anche di innalzare le difese immunitarie, preservando non solo dalle malattie più gravi, ma anche dai malanni stagionali. Per questo motivo è importante assumerne ingenti quantità durante l’autunno. Per farlo, dobbiamo saper scegliere i giusti prodotti.

Ecco quale frutta e verdura comprare in autunno per rinforzare cuore e sistema immunitario

Come anticipato, un buon metodo per riconoscere frutta e verdura ricche di flavonoidi è guardarne il colore. Tinte che virano verso il giallo, l’arancio, il rosso, sono sinonimo di presenza di flavonoidi. Per questo, bene riempire il carrello autunnale di agrumi, come le arance, ricchissime di flavonoidi oltre che di vitamina C. Anche le mele ne sono una fonte preziosa. Per quanto riguarda la verdura, non possono mancare i peperoni. Anche il sedano, benché sia bianco-verde, contiene buoni livelli di flavonoidi. Oltre alla frutta e alla verdura, li troviamo nel vino rosso, nel cacao amaro, nel prezzemolo e in molti legumi. La quantità giornaliera consigliata è di circa un grammo. Basterà a sortire rilevanti effetti benefici.

