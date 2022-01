Per quanto possiamo metterci il massimo impegno, superata una certa età gli inestetismi del tempo prima o poi si fanno sentire. Infatti è del tutto normale che dopo i 50 anni comincino a comparire accumuli di grasso addominale difficile da smaltire. È tuttavia possibile tornare in forma partendo da una dieta sana ed equilibrata in accordo con un medico nutrizionista. Sono infatti da evitare tagli drastici al cibo o, ancora peggio, le giornate a digiuno.

Altro punto altrettanto importante, però, è quello di affiancare una corretta alimentazione ad un buon regime d’allenamento senza il quale sarà impossibile ottenere risultati.

Dunque contro grasso addominale e rotolini ecco gli esercizi per pancia piatta anche a 50 anni.

Mobilizzazioni del bacino

Gli esercizi proposti non prevedono allenamenti esplosivi o sessioni di allenamento massacranti, ecco perché ben si sposano con chi non è in perfetta forma.

Cominciamo mettendoci 4 zampe facendo in modo che i polsi siano in linea con le spalle e le ginocchia con il bacino. A questo punto inarcheremo la schiena tenendo tesi gli addominali per 5 secondi per poi rilasciare gradualmente. Mentre eseguiamo l’esercizio respiriamo quando tendiamo gli addominali verso l’esterno ed espiriamo in fase di rilascio.

Mantenendo la stessa posizione su 4 zampe cominceremo, poi, a muovere il bacino in senso orario ed antiorario. Sempre con gli addominali in tensione, dunque, ruoteremo il bacino stimolando non solo la parte addominale ma anche distendo quella lombare. Questo tipo di esercizio viene spesso impiegato nelle sedute di yoga.

Esercizi per la fase di tonificazione

Proseguendo con gli esercizi, poi, ne eseguiremo uno utile alla tonificazione dell’addome contro i rotolini e gli accumuli di grasso. La posizione rimane la medesima ma, in questo caso, dovremo rilassare e contrarre la pancia mantenendo sempre ben dritta la schiena. Sempre molto importante è la respirazione. Inspiriamo quando portiamo in dentro la pancia, trattenendo qualche secondo, per poi espirare. Questo esercizio aiuta anche ad assottigliare il punto vita e a sgonfiare la pancia, oltre a tonificarla.

Perfetti in qualunque momento

Eseguiremo ogni esercizio per 5 minuti per una sessione di allenamento di 15 minuti. È possibile svolgere questi esercizi praticamente ovunque, che sia al parco, o comodamente a casa davanti alla TV.

