Scordiamoci il solito vestito rosso e stupiamo tutti al pranzo di Natale con questi look pazzeschi

Cosa mettere al Pranzo di Natale per lasciare tutti a bocca aperta? Invece del solito look come tanti ecco qualche idea scintillante per fare colpo. Abito, pantalone o gonna, ce n’è per tutti i gusti.

Quando arriva Natale abbiamo l’occasione di sfoggiare gli abiti più belli e i look più sfarzosi. C’è chi ama avere tutti gli occhi addosso e chi invece vuole essere elegante ma più sobria.

Il colore rosso è sempre un must in entrambi i casi perché ci fa immergere nell’atmosfera natalizia. Come una regola non scritta, alla fine ci ritroviamo sempre vestite di rosso. Ma non è detto che dobbiamo per forza indossarlo per sentirci davvero festive, anzi. Anche con un bel vestitino dai toni neutri possiamo fare una bella figura.

Scordiamoci il solito vestito rosso e stupiamo tutti con l’outfit perfetto

Per essere chic, eleganti e a tema possiamo indossare anche uno splendido abitino color blu notte. L’ideale sarebbe scegliere un modello a vestaglia, che abbraccia le forme esaltandole. Abbiniamoci una calza ricamata nera e velata e una bella decolleté per slanciare le gambe.

Un’altra idea potrebbe essere puntare sui pantaloni a vita alta e a palazzo, ad esempio. Splendidi sui toni chiari del panna e del bianco, possiamo abbinarli con una blusa colorata. I colori più alla moda del momento? Il verdone, che ricorda l’albero di Natale e il marrone freddo, altro colore molto sottovalutato.

Oppure, invece di precipitarci a comprare un outfit nuovo di zecca, possiamo riciclare uno dei look indossati alla cena aziendale. Ovviamente, sempre se non ritroveremo qualche collega anche al pranzo di Natale.

Se vogliamo stupire senza essere troppo eccessive, possiamo optare per una bella gonna plissettata. Magari, vista l’occasione di festa, invece che mettere il tacco comodo puntiamo sul tacco a spillo.

Se non vogliamo rinunciare al rosso abbiniamolo così

E se vogliamo mettere comunque qualcosa di rosso ma il solito vestito in tartan non ci dice nulla? Allora abbiniamo un pantalone plissettato o dalla gamba larga svolazzante e un colore a contrasto.

L’abbinamento perfetto per le più audaci è sicuramente quello con una camicetta viola in raso. Completiamo il look con un cappotto over grigio e delle decolleté color nude con la punta nera. Quando toglieremo il cappotto lasceremo sicuramente tutti a bocca aperta.

Per finire un look scintillante per chi ama brillare e adora glitter e paillettes non solo a Capodanno. Le paillettes più in voga sono quelle cangianti che dal verde riflettono anche i toni del rosa. Le dimensioni sono rigorosamente più grandi e l’effetto è davvero particolare addosso.

Se un abito ci sembra troppo, possiamo puntare sulla gonna e abbinarla a una blusa nera. Questo outfit leggermente modificato con un top scollato è perfetto anche per il Veglione di Capodanno.

Allora per questo Natale scordiamoci il solito vestito rosso e stupiamo tutti vestendoci così. Soprattutto se quest’anno il pranzo di Natale lo facciamo al ristorante o in agriturismo. Chi lo sa, magari siamo nati sotto uno dei segni che vivranno emozioni incredibili proprio in questo periodo. Meglio farsi trovare pronti e sempre al top e un bel look aiuta sicuramente se stiamo cercando l’amore.