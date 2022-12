Settimana di Natale ricca di eventi per questi 3 segni fortunati che vivranno emozioni incredibili

Mancano 7 giorni alla notte più magica dell’anno e alcuni fortunati segni ne vedranno delle belle. La congiunzione astrale è dalla nostra parte, alcuni segni potranno dire “finalmente”. L’anno si avvia alla chiusura e le stelle regalano emozioni forti proprio sotto Natale. Vediamo chi vivrà momenti magici come nei film romantici di Natale.

La settimana di Natale sta per cominciare e siamo tutti presi dalla frenesia dei regali e degli ultimi preparativi. Cene, pranzi, aperitivi e incontri con amici di vecchia data che ormai avevamo perso di vista. Ma per alcuni segni fortunati, questa settimana porterà in regalo molto più che oggetti materiali. Anche se una bella vincita alla lotteria non è da buttare, è il cuore a farla da padrone. L’amore bussa alla porta, è il momento di rispondere senza indugi!

Settimana di Natale ricca di eventi per questi 3 segni zodiacali al top

Il segno dell’Ariete sarà uno dei più fortunati di questa settimana magica che porta al Natale. I segni di Fuoco sono sempre esuberanti e carichi di energia, ma mai quanto in questo periodo. La loro forza e purezza d’animo sarà un vero magnete a cui sarà impossibile resistere. Un amico di vecchia data farà ritorno nelle loro vite, ma questa volta lo vedranno con occhi diversi. L’amicizia che una volta li legava si trasformerà in un sentimento più profondo assolutamente da esplorare. Passiamo più tempo in famiglia, qualcuno molto vicino a noi ci darà una notizia stupenda. I rapporti con le persone più care sono sempre più solidi, soprattutto tra fratelli.

I Gemelli stanno vivendo un periodo da ricordare e hanno ancora tante sorprese all’orizzonte. Un anno incredibile il 2023 che sta per arrivare, ma anche gli ultimi giorni di dicembre saranno al top. Sarà proprio durante uno degli ultimi giri per negozi alla ricerca dei regali che faranno un incontro indimenticabile. Scoccherà la scintilla? Ecco, invece di fare come al solito e andare sulla difensiva, questa volta è meglio buttarsi. L’incontro alle porte regalerà gioie e un Natale all’insegna dell’amore per gli audaci che si lanceranno. Controlliamo che nei paraggi ci sia una ghirlanda di agrifoglio, sarà una scusa per strappare un bacio. Ci sembrerà incredibile, ma ci sentiremo proprio come uno dei protagonisti dei film di Natale più romantici che ci siano.

Amore e magia anche per il Capricorno che ne vedrà delle belle

Finiamo con il Capricorno, il segno che a breve festeggerà il suo compleanno. Il periodo natalizio è sempre stato molto positivo per lui, sotto ogni aspetto. Ma quest’anno sarà particolarmente sorprendente visto che porterà molte buone notizie. Un anello accompagnato dalla proposta, una convivenza o anche un figlio potrebbero essere all’orizzonte. Che sia arrivato il momento di accasarsi e formare una famiglia? Non dimentichiamoci poi dell’aspetto finanziario, con la Tredicesima arriverà un aumento e una promozione. Che dire, questa fine del 2022 sarà assolutamente da ricordare per i fortunati nati sotto il segno del Capricorno.

Insomma, sarà una settimana di Natale ricca di eventi per questi 3 segni che vivranno un periodo magico. Cosa c’è di meglio di una bella storia d’amore come quelle nei film proprio sotto Natale? Che aspettiamo, usciamo e incontriamo gente nuova, chissà che tra loro non ci sia la nostra anima gemella.