Scoprire un tradimento potrebbe diventare facilissimo con WhatsApp se impariamo a usarlo in questo modo

In un rapporto di coppia, alti e bassi sono all’ordine del giorno. Normalmente li superiamo grazie alla buona volontà e alla voglia di trovare un punto di incontro. In molti altri casi, invece, degenerano in situazioni davvero poco piacevoli. Già in passato abbiamo parlato di come capire se stiamo vivendo una relazione tossica. Oggi parleremo di un’altra problematica che mette a rischio la coppia: il tradimento. E scoprire un tradimento potrebbe diventare facilissimo con WhatsApp. Vediamo come fare senza usare programmi spia illegali o virus informatici.

La classifica dei contatti

Per capire se il partner ci sta tradendo grazie a WhatsApp dobbiamo avere accesso al suo telefono. Attenzione, però, farlo senza il suo consenso è illegale. Se abbiamo ricevuto l’ok, proviamo ad entrare nel menù delle impostazioni e da qui alla sezione “utilizzo dati e archivio”. Clicchiamo su “utilizzo archivio” e vedremo la lista delle persone con cui l’utente chatta di più. Se non ci siamo noi tra i primi o se notiamo qualche contatto sospetto o che non conosciamo, è il momento di chiedere spiegazioni.

Attenzione a questi indicatori di WhatsApp

WhatsApp ha anche alcune funzioni che dovremmo prendere in considerazione, se sospettiamo un tradimento. La prima è l’indicatore dell’orario di accesso. Se il partner è online a ore sospette, in piena notte o in momenti in cui dovrebbe essere impegnato a lavoro, forse dobbiamo indagare.

Un altro possibile indicatore sono le chat e i documenti inviati e ricevuti. Pochi lo sanno ma è possibile archiviare le conversazioni e farle sparire dalla homepage. Clicchiamo in fondo alla lista delle conversazioni. Se ci sono chat nascoste, le troveremo lì.

Chi tradisce di solito elimina foto, link e media inviati e ricevuti. Spesso, però, lo fa senza sapere che rimangono tracce nella memoria del telefono. Tracce che potremo trovare nella sezione Archivio – memoria interna – WhatsApp Media. Oppure nel cloud se il telefono usato è un iPhone.

Scoprire un tradimento potrebbe diventare facilissimo con WhatsApp se impariamo a usarlo in questo modo

Chiudiamo con una lista di comportamenti che possiamo ritenere sospetti e che dovrebbero far aumentare il livello di guardia. Se da un giorno all’altro il partner toglie l’indicatore dell’ultimo accesso, non è un buon segnale.

Anche se inizia a cambiare spesso stato e se la galleria e i profili social si riempiono di selfie, non è una buona notizia. L’ultimo segnale potrebbe sembrare molto banale, ma in realtà non lo è. Quando il nostro partner mantiene la stessa frequenza di presenza online e si riduce drasticamente la frequenza delle nostre chat, non è un buon segno. Magari chatta con gli amici e non c’è nulla da nascondere. Ma se il comportamento si accompagna a una certa agitazione a ogni notifica, forse c’è qualcosa che non va.

Approfondimento

Fare soldi con WhatsApp potrebbe diventare un gioco da ragazzi con queste 2 nuove e utilissime funzioni in arrivo sui nostri smartphone