Da alcuni anni, le app di messaggistica istantanea sono il mezzo che usiamo più spesso per comunicare con gli amici. I vecchi SMS sono diventati un antico ricordo e oggi sono Telegram e WhatsApp a farla da padrone. Oggi parleremo proprio di WhatsApp, probabilmente una delle app più scaricate al Mondo. Ma soprattutto vedremo come trasformarla in un utilissimo strumento per guadagnare. Perché fare soldi con WhatsApp potrebbe essere molto più facile di quello che pensiamo. E sono in arrivo due nuove funzionalità, che sono destinate a dare una grossa mano al nostro portafoglio.

Arrivano le copertine di WhatsApp

Negli ultimi mesi WhatsApp si è notevolmente evoluto. Fino a poco tempo fa, permetteva solo di scambiare messaggi di testo, immagini e video con gli amici. Poi sono arrivate le prime funzionalità per giocare e molto altro.

La vera svolta, però, è stata l’ingresso in campo di WhatsApp Business. Ovvero dello strumento che permette ai titolari di attività commerciali di comunicare direttamente con ogni singolo cliente. Ebbene, per chi ha proprio questa versione dell’app è in uscita una importante novità. Tra qualche giorno, gli utenti WhatsApp Business avranno la possibilità di aggiungere delle immagini di copertina personalizzate ai propri profili. Un metodo semplice ed efficace per diversificare e rendere riconoscibile il brand aziendale.

Fare soldi con WhatsApp potrebbe diventare un gioco da ragazzi con queste 2 nuove e utilissime funzioni in arrivo sui nostri smartphone

Guadagnare con WhatsApp non è un’esclusiva riservata a chi ha la versione Business. La seconda funzionalità che sta per arrivare sarà disponibile per tutti gli utenti dell’app. Stiamo parlando delle community.

Le community sono una realtà consolidata su Telegram e stanno per sbarcare anche su WhatsApp. Manca ancora una data di uscita certa, ma qualcosa sappiamo già. Grazie alla nuova funzionalità, chi amministra uno o più gruppi WhatsApp avrà la possibilità di raggrupparli sotto un’unica community. E qui potrà inviare messaggi identici a tutti i membri oppure creare degli annunci personalizzati o collettivi per ogni singolo gruppo.

È facile intuire le potenzialità del mezzo. I gestori dei nuovi gruppi allargati potranno promuovere prodotti, presentare sconti e inviare contenuti promozionali. Il tutto in pochissimi secondi e da un’unica schermata.

Se stiamo pensando di provare la strada dell’e-commerce, è il momento giusto per farlo. Impariamo a scattare delle foto perfette per i social e aguzziamo l’ingegno. WhatsApp, dunque, potrebbe diventare in fretta uno dei canali di vendita più importanti in assoluto.

