Probabilmente sono poche le persone che ricordano le gesta delle tante famiglie nobiliari e non, che hanno animato la storia della nostra Penisola. Nomi un tempo celebri, quali Borghese o Orsini, sono infatti spesso conosciuti da pochi studiosi specialisti e dimenticati dal grande pubblico. Eppure, queste grandi famiglie hanno lasciato sparse per tutto il territorio italiano delle bellissime ville con annessi giardini, che sono facilmente visitabili. Oggi andremo a scoprire alcune di queste stupende mete, che spesso a nostra insaputa sorgono poco distanti da casa nostra.

Idee interessanti per passare un fine settimana sereno in coppia, tra amici o in famiglia

Sono molti i lavoratori che non vedono l’ora arrivi venerdì pomeriggio, per staccare dagli impegni e potersi godere del meritato riposo. Eppure, capita spesso che con l’arrivo del sabato non si sappia dove trascorrere il preziosissimo fine settimana. Spesso, due giorni non bastano per organizzare un viaggio all’estero. Ma non tutti conoscono le bellezze che sorgono a due passi da casa. Proprio per aiutare i nostri lettori a risolvere l’annoso problema, abbiamo pubblicato alcuni articoli su quest’ultimo argomento. Ad esempio, abbiamo parlato di alcuni bellissimi borghi, in cui si respira un’aria meno inquinata e la vita sembra essersi quasi fermata. Inoltre, abbiamo presentato delle località stupende, in cui sono ancora vive antiche storie tra il romantico e l’esoterico, capaci di affascinare i viaggiatori. Oggi, invece, andremo a scoprire alcune bellissime mete non troppo lontano da casa, in cui poter passare un sereno pomeriggio di coppia.

Scoprire delle piccole gemme nascoste non lontano da casa è ancora possibile se si visitano queste stupende ville storiche e i loro bellissimi giardini ricchi di storia

Iniziamo questo piccolo viaggio con la bellissima Villa Buonaccorsi, stupenda residenza la cui struttura iniziale risale al Cinquecento circa. Proprio in questa residenza nobiliare, costruita non lontano dal mare, sarà possibile passeggiare tra alcuni dei giardini all’italiana conservati perfettamente. Per scoprire un’altra piccola gemma tutta quanta italiana, sarà invece necessario spostarsi dalle Marche, luogo in cui è edificata la suddetta Villa, alla Toscana. Proprio in questa Regione, e più precisamente nei pressi di Firenze, sorge infatti la Villa Gamberaia, appartenuta in passato alla famiglia dei Capponi. Passeggiando per i terrenni annessi a questa residenza e i suoi giardini, sarà possibile scoprire un interessante ninfeo e passare un pomeriggio sereno e divertente.

Infine, chiudiamo questa piccola esplorazione di alcuni dei giardini più belli della nostra Penisola con un posto meraviglioso, un po’ fuori tema ma sicuramente affascinante. Parliamo del Giardino dei Tarocchi, meta molto particolare che piacerà sicuramente agli amanti dell’occultismo. Qui sarà, infatti, possibile passeggiare in un giardino ispirato alle figure delle celebri carte. Detto questo, non resta che leggere i nostri prossimi articoli per scoprire delle piccole gemme nascoste non lontano da dove si abita.

