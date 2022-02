Preparare dei dolci in casa per molte persone potrebbe essere un ottimo rimedio per combattere lo stress. Tuttavia, è anche un gesto che esprime altruismo, generosità e amore nei confronti di chi li assaggerà. Tra i dolci più semplici e veloci da preparare troviamo sicuramente la torta allo yogurt, che è un concentrato di gusto e morbidezza davvero insuperabili.

In questo articolo vedremo tutti i passaggi per realizzarne una in pochissimi minuti e con ingredienti semplici.

Infatti, per la torta, avremo bisogno soltanto di:

450 g di farina;

250 g di zucchero semolato;

4 uova;

2 vasetti di yogurt;

1 limone;

una bustina di lievito per dolci;

Per la crema, invece, saranno necessari:

4 tuorli;

100 g di zucchero;

40 g di farina 00;

500 millilitri di latte;

una bacca di vaniglia.

Bastano 2 vasetti di yogurt per dare vita a questa deliziosa torta da gustare a colazione o per merenda

Iniziamo dunque a preparare la nostra torta, montando in una ciotola le uova con lo zucchero. Una volta ottenuto un composto spumoso, uniamo lo yogurt, il succo di limone e la sua scorza grattugiata.

Mescoliamo per bene gli ingredienti con un lecca padelle e, dopo di che, iniziamo ad aggiungere poco per volta la farina ed il lievito setacciati. Finito questo procedimento, versiamo l’impasto ottenuto all’interno di uno stampo per torte precedentemente rivestito con carta forno. Inforniamo quindi a 180 gradi per circa 50 minuti e, nel frattempo, occupiamoci della crema pasticcera.

Un passaggio fondamentale

In un pentolino riscaldiamo mezzo litro di latte al quale andremo ad aggiungere anche una bacca di vaniglia.

Nel frattempo, in una casseruola, versiamo i tuorli e lo zucchero ed iniziamo a mescolarli.

Fatto ciò, iniziamo ad aggiungere poco per volta la farina setacciata e, quando avremo finito, iniziamo a versare il latte bollente a filo. Una volta versato tutto, trasferiamoci sul fuoco e facciamo sobbollire il composto continuando a mescolare. Quando la crema si sarà addensata e sarà arrivata ad una temperatura di circa 80 gradi, versiamola in una ciotola e lasciamola raffreddare.

È ora di farcire la torta

Quando la torta risulterà ben dorata, estraiamola dal forno e lasciamola raffreddare per una decina di minuti. Abbiamo appena avuto prova che bastano 2 vasetti di yogurt per dare vita ad una torta davvero semplice ed allo stesso tempo eccezionale. Una volta raffreddata, tagliamola a metà orizzontalmente e farciamola con la crema appena creata. Al suo interno possiamo aggiungere anche dei deliziosi frutti di bosco, oppure delle arance o delle mele.

Lettura consigliata

Davvero soffice e deliziosa questa torta alla ricotta senza uova né burro che si prepara in appena 10 minuti