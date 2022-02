La festa degli innamorati si avvicina sempre di più e non tutte le coppie hanno deciso dove passare una bella e serena giornata insieme. Infatti, riuscire a non ricadere nei soliti cliché non è sempre facile, soprattutto quando si sta insieme da un po’ di tempo. Inoltre, riuscire a prenotare nelle mete classiche di San Valentino con così poco preavviso non sempre è possibile. Proprio per questo, oggi andremo a scoprire alcune mete bellissime e che non tutti conoscono, in cui poter passare una stupenda festa degli innamorati. Iniziamo subito.

Non è sempre facile riuscire ad organizzarsi per la festa degli innamorati

Riuscire a passare una bella festa degli innamorati non è sempre facile, soprattutto quando non si ha tanto tempo per organizzarsi. Le classiche rose rosse e una romantica cena fuori sono sempre ben accette, ma a volte c’è bisogno di fare un piccolo sforzo in più. Proprio per questo, nel corso dei nostri articoli, abbiamo presentato alcune bellissime località in cui poter vivere un romantico San Valentino. Ad esempio, abbiamo suggerito un’interessante attività da fare in coppia, che potrebbe regalare una giornata decisamente diversa dal solito. Allo stesso modo, abbiamo esplorato un bellissimo castello, teatro di una stupenda storia d’amore, capace di affascinare ancora oggi le giovani coppie di innamorati. Oggi scopriremo, invece, alcune località sparse per tutta quanta la Penisola, capaci di regalare un San Valentino romantico e diverso dal solito.

Stupendi borghi e incantevoli panorami possono regalare un bellissimo San Valentino se si visitano queste località sparse per la Penisola italiana

Se si vive in Piemonte o nelle sue immediate vicinanze, potrebbe essere una buona idea trascorrere il giorno di San Valentino in provincia di Cuneo. Qui si trova, infatti, Guarene, stupendo borgo in cui poter passare una giornata diversa dal solito. Sarà possibile perdersi tra le vie antiche del centro storico e divertirsi a visitare i giardini del castello cittadino. Inoltre, proprio qui, si potrà approfittare di un paesaggio stupendo, che abbraccia le bellissime Langhe spingendosi fino alle Alpi. Non lontano da Verona si trova, invece, la bellissima Borghetto sul Mincio, località in cui il tempo sembra quasi essersi fermato. Qui sarà possibile esplorare le tante casette multicolore, sedendosi accanto a uno degli antichi mulini, ancora sospinti dalla forza dell’acqua.

Infine, gli amanti della storia possono passare questo bellissimo giorno visitando un piccolo paese della Sardegna. Parliamo di Sadali, e più precisamente della chiesa dedicata a San Valentino, che sorge in questo caratteristico paese. Dunque, abbiamo consigliato alcuni stupendi borghi e incantevoli panorami per passare un bellissimo San Valentino. Non ci resta che scegliere.

Approfondimento

