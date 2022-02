Balconi e terrazzi fioriti non sono solo belli da vedere e motivo di orgoglio per gli appassionati di giardinaggio. Una siepe ben curata garantisce la giusta privacy senza rinunciare all’estetica o ricorrere a teli oscuranti. Così si può passare un pomeriggio nel nostro angolo verde preferito senza preoccuparsi degli occhi indiscreti.

In più ci si può godere il sole e lasciarlo entrare dalla finestra per illuminare la casa. Una cosa a cui rinunciare quando si scelgono pannelli o teli oscuranti che purtroppo hanno questo difetto. In tanti però preferiscono queste soluzioni più pratiche perché non hanno tempo per curare le siepi.

Si tende spesso a pensare che una siepe rigogliosa sia frutto di continua manutenzione che richiede tempo. Ore ed ore che non abbiamo a disposizione per stare dietro alle piante. In realtà con la siepe giusta possiamo regalarci uno splendido angolino romantico sul terrazzo senza troppi sforzi. E tra tutte le piante che possiamo scegliere per la nostra siepe il lauro fa al caso nostro.

Non tutti sanno come curare la siepe di lauro che abbellisce i terrazzi proteggendoci dai vicini impiccioni

Il lauro, o lauroceraso è un arbusto sempreverde dalle foglie ovali e lucide. Uno dei principali pregi di questo arbusto è il fatto che è molto fitto e ricco di foglioline. Ideale quindi per creare dei veri e propri separé verdi estremamente eleganti.

Si può piantare in vaso in città e tenere sul terrazzo ma è molto prolifico anche in pieno terreno. Si adatta benissimo a qualsiasi terreno, sia arido che più drenato donando una chioma foltissima. Non necessita di zone troppo illuminate per prosperare anzi può raggiungere anche altezze importanti. Per questo forse l’unica manutenzione da fare con più costanza è la potatura. Il periodo migliore per la potatura è proprio inizio primavera, verso il mese di marzo e in autunno. Ma comunque si può accorciare ogni tanto per rifinire al meglio la forma che preferiamo.

Quanto ci vuole per farla crescere?

Questo arbusto ha una crescita estremamente veloce, in un anno può raggiungere anche i 60 cm. Per questo motivo è importante potarlo per evitare che perda la forma e le foglie si diradino. Per un vaso da siepe di dimensioni medie serviranno circa 3 piantine. Rispetto ad altre piante da siepi ha un costo contenuto e questo è solo un altro dei vantaggi.

Attenzione alle malattie e ai parassiti. Il mal bianco potrebbe affliggere anche questo arbusto, quindi non esageriamo con le innaffiature. Ma anche cocciniglia e altri parassiti potrebbero attaccarlo. Controlliamo se le foglie si arricciano perché potrebbe significare che c’è bisogno di integrare l’apporto di nutrienti.

Quindi non tutti sanno come curare la siepe di lauro ma da oggi sarà ancora più semplice. Con questa incredibile siepe sempre rigogliosa potremo vantarci di avere il pollice verde senza sforzi. Ma nel frattempo potremo avere anche la privacy tanto desiderata.

